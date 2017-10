La menopausa no és cap malaltia, tot i que ho sembli

Estàs menopàusica». Quan a una dona li diuen això, sona com un insult. Des de sempre, la menopausa ha estat percebuda com quelcom negatiu, un sinònim de pèrdua de feminitat, de dessexualització i de decadència. La menopausa, però, també coneguda com a climateri, no és cap malaltia.

Així ho van voler transmetre a les dones que les van anar a escoltar Mònica Serra (infermera), Meritxell Puig (assistent social), Gemma Torra (psicòloga i sexòloga) i Irene Soler (llevadora), en una taula rodona celebrada a la sala d'actes del Casino amb motiu del Dia Mundial de la Menopausa. Va conduir l'acte Nàyade Crespo, coordinadora del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), que l'organitzava.

Serra va atribuir a la masculinització de la medicina la percepció negativa de la menopausa. Va explicar que hi ha registrats fins a 50 símptomes que s'hi relacionen. Símptomes, molts, que també tindran els homes amb el pas dels anys. També en va culpar el neoliberalisme i el culte al cos que l'acompanya; l'obligació de ser sempre joves, boniques i primes.



L'autonomia, important

Puig va posar l'accent en l'actitud personal a l'hora d'afrontar els canvis que acompanyen l'etapa de maduresa de la dona, des de l'autoestima a la síndrome del niu buit i el deteriorament de la relació amb la parella. Va remarcar que hi ajuda molt tenir una bona autonomia personal i econòmica.

Amb energia, sentit de l'humor i un to desimbolt que la va portar a fer la seva intervenció dreta, Torra va desconcertar les assistents quan va assegurar que no tenir ganes de mantenir relacions sexuals o la disparèunia (coit dolorós) no són problemes lligats a la menopausa i que a la seva consulta hi han passat dones de totes les edats que els han patit. Ella va culpar l'educació heteropatriarcal del fet que les dones «visquem la sexualitat de manera molt menys lliure». Va animar les presents a rebel·lar-s'hi. A treballar les seves fantasies sexuals -va posar com a exemple l'èxit de la nissaga Cinquanta ombres de Grey- perquè, va recordar, en les dones, el sexe és cosa del cervell.

La llevadora Irene Soler va repassar els canvis físics durant la menopausa, si bé, va recordar, no totes les dones comparteixen els mateixos símptomes i n'hi ha que no en tenen cap. Les sufocacions, l'aprimament del teixit de la pell, que es torna més fràgil i deshidratada; l'atròfia vaginal, la incontinència urinària... Va recomanar uns bons hàbits de salut -res de fumar- i fer exercici físic moderat.