Un pas endavant en un conflicte obert a Valldaura des de fa prop de 40 anys

Els veïns de Valldaura fa gairebé quaranta anys que demanen que PYMSA traslladi les seves instal·lacions a fora del nucli urbà per poder viure sense pudor, fum, soroll i, sobretot, sense haver de patir per la seva salut, tenint en compte que la creosota està considerada un potencial agent cancerigen per la UE i altres organismes.

Per altra banda, un expedient sancionador iniciat el juny passat per l'Ajuntament pel tema del soroll va generar un estira-i-arronsa entre el consistori i l'empresa que tot feia pensar que s'acabaria als jutjats. El dia 9 passat, però, l'Ajuntament va anunciar que l'empresa li havia presentat un escrit en el qual es comprometia a renunciar al tractament de la fusta amb creosota a partir del 5 de desembre. El canvi de llicència és el que ha de presentar dilluns, juntament amb la justificació que no sobrepassarà els límits de soroll fixats.