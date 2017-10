El Club de Rítmica Manresa es podrà entrenar al gimnàs del Peguera

Arxiu Particular

Imatge d´arxiu de gimnastes del Club de Rítmica Manresa Arxiu Particular

Davant el creixement considerable de practicants de l'esport reglat, de competició i de lleure que estan experimentant els diferents clubs esportius de la ciutat, especialment els dedicats a la formació esportiva de base d'infants i joves, i per tal de créixer en nous espais durant les franges horàries de màxima demanda, la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa està fent una aposta per l'aprofitament màxim dels equipaments escolars fora de l'horari escolar.

En aquest sentit, aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de Manresa i l'Institut Lluís de Peguera han signat un conveni per l'ús social del gimnàs del centre educatiu a favor de les entitats esportives de la ciutat que no disposen de suficients espais d'entrenament coberts, com ara, pavellons i sales esportives.

Durant aquesta temporada esportiva 2017/18 el principal beneficiari d'aquest conveni serà el Club de Rítmica Manresa, el qual ha incrementat el nombre de nenes i joves que practiquen la gimnàstica rítmica, situant la xifra de participació en 150 gimnastes distribuïdes entre l'escola d'iniciació i els cinc equips de competició de diferents edats i nivells, 3 equips de Copa Catalana (benjamí, infantil i cadet) i 2 equips alevins de Campionat de Catalunya en edat escolar.

Cal destacar la classificació de l'equip cadet pel campionat d'Espanya de Base de nivell VII que es celebrarà a finals del mes de novembre a Alacant.



Espai complementari

La incorporació del gimnàs Lluís de Peguera com a espai d'entrenament complementari permet, doncs, garantir el creixement del Club de Rítmica Manresa durant els propers anys, el qual manté com a principal equipament de referència el pavelló poliesportiu municipal Ateneu Les Bases.

Cal reconèixer l'especial sensibilitat de la Direcció de l'Institut Lluís de Peguera a favor de la promoció esportiva fora de l'horari lectiu, sumant-se, així, a altres centres educatius públics que des de fa anys ja estan fent aquesta funció social: el gimnàs de l'escola Puigberenguer acull els equips del Vòlei 6 Manresa o el gimnàs de l'escola Bages és el lloc de referència dels practicant del Club d'Esgrima.