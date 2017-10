Manresa convoca un ple extraordinari per demanar aturar la suspensió de l'autonomia

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha signat avui la resolució de convocatòria d'un Ple Municipal Extraordinari urgent, que tindrà lloc aquest dimecres, 25 d'octubre de 2017, a 1/4 de 10 del matí, per debatre una moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

L'Ajuntament s'afegeix així a la proposta de l'AMI i l'ACM, que han demanat als consistoris que aprovin aquesta moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El Ple Municipal extraordinari de l'Ajuntament de Manresa tindrà lloc aquest dimecres, 25 d'octubre, a 1/4 de 10 del matí, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. A l'ordre del dia només hi ha el debat de la moció que presenten els grups de CDC, ERC, CUP, DM i el regidor Miquel Davins per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), han proposat que els consistoris del país aprovin una moció de rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La proposta de l'AMI i l'ACM és que els plens es realitzin des d'avui i fins dimecres, dies previs a la sessió del Senat per a l'aprovació de l'article 155, prevista per divendres, 27 d'octubre.

La moció vol visualitzar el rebuig a l'aplicació d'aquest article i mostrar el ple suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions, amenaçades per l'acord entre el PP, PSOE i C's per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya. La moció subratlla l'evidència que davant d'un problema polític l'única resposta de l'Estat espanyol ha estat només la repressió i la retallada de drets.