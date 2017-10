La diputada de Junts pel Sí omple el Conservatori i afirma que «la independència és l'única sortida»

El Conservatori de Manresa ha presentat un ple absolut en l'acte informatiu sobre l'aplicació de l'article 155 amb presència de la diputada bagenca de Junts pel Sí Adriana Delgado. La platea és plena de gent dreta i també són plens de públic el primer i segon pis del Teatre.

Josep Camprubí, de Manresa pel Sí, ha realitzat la introducció de l'acte prometent que la ciutadania estarà al costat del govern en la defensa de les institucions i llibertats del poble de Catalunya. "El 155 ja és aquí", ha dit. Camprubí ha cridat a "no quedar-nos a casa i no tenir por". Demana que la mobilització es mantingui no només fins que la independència estigui proclamada sinó també "assegurada".

A l'acte hi ha hagut aplaudiments per a les persones que van fer possible l'1 d'octubre i per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

La diputada Delgado glossa la situació fins a dia d'avui i retreu la manca de voluntat de diàleg del govern central. Afirma que «la independència no només és justa sinó que s'ha convertit en l'única sortida possible».

La diputada de Sant Vicenç de Castellet ha explicat que cal proclamar la independència "en legítima defensa perquè l'Estat no ens esclafi". Afirma que "ens cal resistir" perquè "entrem a l'hora greu" i cal estar preparats per als pròxims dies. "Esperem comptar amb vosaltres al carrer", ha dit al públic. Delgado també ha apuntat que els suports internacionals difícilment seran previs a la declaració d'independència.