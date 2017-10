Esfune torna a al·legar contra el futur crematori de Manresa

L'Associació Esfune, presidida per Aureli Sánchez, que és el director tècnic de l'empresa que farà el crematori de Sant Fruitós de Bages, considera «una temeritat política» la decisió de l'Ajuntament de Manresa que desestima les al·legacions presentades al crematori que Mémora promou al costat del cementiri de Manresa.

Sánchez ha assegurat que les al·legacions presentades «en essència no s'oposaven a la construcció del crematori» de Manresa sinó que «sol·licitaven que es realitzessin per part de l'Ajuntament diferents estudis específics mediambientals de més precisió que analitzessin les repercussions de la potencial contaminació atmosfèrica».

Per això Esfune ha presentat unes segones al·legacions davant l'Ajuntament centrades en un sol punt: que s'avaluï el cost que pot representar per a l'Ajuntament «la indemnització que sol·licitarà el promotor (Mémora) en el supòsit que, davant el més que probable recurs contenciós administratiu que interposarà Esfune, es decidís que es paralitzés la construcció del crematori».

És per tot això que Esfune considera «una temeritat» per part de l'Ajuntament de Manresa el fet de no realitzar els estudis específics mediambientals que li sol·licitava a les al·legacions.



Respostes i silencis

Sánchez ha assegurat que els únics estaments que han contestat a Esfune amb relació a la còpia de les al·legacions que se'ls va remetre al seu dia informant-los dels fets han estat l'associació ecologista Meandre i l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Per part de Meandre han demanat més informació i bibliografia, i per part de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada han contestat que la possible afectació és inapreciable pel fet que la distància al nucli urbà és el doble que l'existent al de Manresa.

Esfune considera que la resposta de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada «també és una irresponsabilitat política, pel fet de no voler aprofundir en la potencial problemàtica».

La resta d'estaments que Esfune considerava que tenen responsabilitats o capacitat de supervisió d'una manera directa o indirecta amb relació a la zona esportiva del Congost, i que se'ls va enviar també informació, «no han contestat», afirma Sánchez.

L'Ajuntament de Manresa ha deixat clar en diverses ocasions que el projecte de crematori al costat del cementiri va rebre l'informe favorable de l'entitat competent, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, i, per tant, aquest informe ja incloïa tota la documentació tècnica necessària per a la justificació de tots els aspectes de la implantació.