L'empresa també es compromet a no fer més soroll del que li és permès

Com havien consensuat, a banda de la petició de la modificació de la llicència d'activitat, PYMSA també va lliurar al consistori la justificació que l'activitat que mantindrà, el tractament de fusta amb sals hidrosolubles, no sobrepassarà els límits de soroll permesos.

En la roda de premsa per explicar l'acord, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va dir que es faran els controls necessaris per garantir que els límits de soroll són els correctes. Per part seva, l'alcalde Valentí Junyent va anunciar que l'empresa vol ser fora de Valldaura abans de la fi d'aquest mandat.