La Llar Sant Joan de Déu busca voluntaris per atendre els refugiats que acollirà

La Llar Sant Joan de Déu, que és com es diu des d'ara l'edifici de Manresa on hi havia les germanetes dels pobres i que gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, incorporarà voluntaris als diferents serveis que ofereix a Manresa, un dels quals molt probablement serà el d'acollida a persones refugiades.

La fundació resta a l'espera que el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social publiqui la resolució definitiva per a la gestió de vuitanta places per a persones refugiades. Fins ara, en aquest equipament n'hi havia quaranta que ha gestionat la ONG Dianova. El setembre es va acabar la cessió de la gestió a aquesta ONG.

Les persones interessades a regalar una part del seu temps i els seus coneixements com a voluntàries podran participar en la sessió informativa que se celebrarà, demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la Llar Sant Joan de Déu, al carrer de les Saleses, 14-16. Prèviament, es recomana enviar un correu a solidaritat@tomascanet.com o un Whatsapp al número 637102855 en el qual constin el nom, cognoms i número de telèfon.

Les funcions que podran fer els voluntaris poden ser molt variades: conversar, fer companyia, ajudar al servei de dutxes, fer acompanyament...



El nom de Llar Sant Joan Déu

Llar Sant Joan de Déu és el nom que identifica els diferents espais que havien ocupat la congregació de religioses Germanetes del Pobres fins l'any 2013. Aquest complex, que ofereix serveis a persones vulnerables, com el de dutxes, pertany a l'Orde de Sant Joan de Déu, que el va comprar a les germanetes, la qual va delegar la gestió a la seva Fundació Germà Tomàs Canet. Actualment, s'hi fan treballs de millora a l'espera que el govern de l'estat aprovi oficialment aquest espai com a lloc d'acollida de refugiats.