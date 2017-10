Manresa descobreix un nou paisatge

Manresa va descobrir ahir la seva nova porta d´entrada a la ciutat per la carretera de Vic. La Bonavista ja no és el que era. L´escalèxtric de carrils i semàfors s´ha convertit en l´anhelada rotonda per regular un dels nusos de comunicació més importants de la capital del Bages que ja s´havia planificat el 1933, fa més de 80 anys. El projecte, però, no tan sols implica una nova mobilitat del trànsit, sinó una transformació urbanística al hall de la ciutat.

La rotonda es va obrir parcialment ahir al trànsit després de quatre mesos d´obres. De moment només de forma parcial. Funciona un dels dos carrils que tindrà definitivament, però ja permet fer moviments inèdits fins ara com per exemple anar directament del passeig de Pere III a la carretera del Pont de Vilomara, o circular per la carretera de Vic en sentit sortida i anar cap al Passeig. També anar de la carretera de Santpedor a la del Pont sense haver de fer les voltes d´abans.

El projecte definitiu de la nova Bonavista no s´acaba aquí. Ara els treballs s´han traslladat al perímetre de la rotonda per millorar la seva connexió amb carretera de Santpedor, Vic, passeig de Pere III i també el carrer Jacint Verdaguer.

No va ser, però, una estrena plàcida. Els treballs per delimitar els nous recorreguts i senyalitzar amb pintura els carrils de circulació van fer que el trànsit es col·lapsés en alguns moments. Sobretot a la carretera de Vic, entre el Pont de Ferro i la mateixa Bonavista. El gruix de les tasques per poder obrir la rotonda es va iniciar a les 3 de la matinada. A les 8 ja s´hi podia circular, però quedaven pendents detalls com per exemple fer la senyalització provisional en un altre punt del projecte, el primer tram de la carretera de Santpedor. Es va tallar al migdia per poder pintar i això va provocar embussos i cues a la carretera de Vic amb Pare Clotet, el recor-regut alternatiu.

A això cal sumar-hi el desconcert d´alguns conductors, propi en qualsevol canvi que altera els costums, i també dels vianants, que en alguna cruïlla no sabien si els cotxes havien de venir per un cantó o per l´altre.

Per a professionals del transport com els taxistes, la nova rotonda pot ajudar a millorar el trànsit en aquest punt, tot i que «és massa aviat per dir-ho», van comentar a Regió7. «He fet més cues que un dilluns normal, però és per totes les reformes que es fan. A partir de demà [avui per al lector] ja ho anirem veient».

Un altre opinava que té la sensació que anirà bé. «Avui [ahir per al lector] està enredat, però sobretot a la carretera de Santpedor, on hi ha un tap. El que crec que està molt bé és la connexió amb la carretera del Pont de Vilomara».

Un transportista de Calaf comentava, al seu torn, que li feia l´efecte que la rotonda era petita «pel volum de trànsit que hi ha. Si hi ha d´haver dos carrils potser anirà millor», però insistia que la veu petita.

En el que tots coincidien, segons la seva experiència, és que un dels punts clau perquè la Bonavista no es converteixi en una trampa és el carrer Bilbao. Quan es van projectar els canvis de trànsit en previsió de l´entrada en funcionament de la rotonda s´hi va canviar el sentit de circulació juntament amb el Joan XXIII. Es van convertir en carrers de pujada des de la Via de Sant Ignasi cap a la carretera de Vic. Ara es tornarà com abans, i el Joan XXIII tindrà doble sentit de circulació per treure cotxes cap a la Via de Sant Ignasi i la sortida sud de la ciutat. Ahir també es van fer els canvis.

Valoració de l´Ajuntament

El regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, va valorar ahir positivament l´entrada en funcionament de la rotonda. «Després de 80 anys s´ha connectat la car-retera del Pont amb el Passeig», que és el que ja es pretenia el 1933. Posteriorment al Pla Pla Urbanístic del 1981 es preveia regular el trànsit amb una rotonda més gran que l´actual. El projecte ha canviat perquè «estem en un entorn molt més urbà on és important la mobilitat amb cotxe però també la dels vianants».

Per altra part el regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, recordava que «encara estem en obres. Per bé que ja es poden fer tots els moviments, no té tota la seva capacitat». Va demanar paciència amb el convenciment «que hem millorat respecte a la fase anterior».

El projecte de la Bonavista preveu, també, que hi hagi una zona verda de més de 3.000 metres quadrats.