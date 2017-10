El president de la Mion, en contra de la pujada d'impostos

El president de l'Associació de Veïns de la Mion-Puigberenguer de Manresa, Juan José Porcel, ha estat una de les escasses veus del teixit socioeconòmic de la ciutat que ha volgut deixar constància del rebuig a les noves ordenances fiscals aprovades per l'Ajuntament.

Porcel assegura que l'entitat veïnal que presideix està «totalment en contra» de l'equiparació de la taxa de recollida d'escombraries a tots els carrers de la ciutat.

L'any que ve serà el primer que totes les llars de la ciutat pagaran el mateix per la recollida de deixalles. Fins ara hi havia hagut carrers considerats de primera, de segona i de tercera, els veïns dels quals abonaven imports diferents, però l'equip de govern municipal va posar en marxa una equiparació progressiva de la taxa que l'any que ve es culminarà.

Per a Porcel, «no és correcte que s'iguali la taxa de les deixalles perquè els veïns perceben que paguen més per un servei que no es millora». Opina que tenia tota la lògica que en carrers i barriades allunyades del centre que no tenen els mateixos serveis que altres es pagués menys per la recollida de deixalles.

Però no expressa només el descontentament veïnal per la taxa de recollida d'escombraries (124,40 euros per a totes les llars) sinó també pel plantejament de l'actualització del conjunt de les ordenances fiscals, que s'hauria de basar en la progressivitat i no en la linealitat.

És especialment crític amb l'increment del 2,5% de tots els rebuts de l'Impost de Béns Immobles (IBI) perquè «ja és molt elevat».

Tampoc comparteix que s'incrementi l'IBI i no l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que paguen les empreses que facturen més d'un milió d'euros a l'any.



«La gent no es queixa»

Des del seu punt de vista, si s'exigís més esforç fiscals a qui té suficient capacitat per assumir-lo no caldria generalitzar-lo tant entre els ciutadans, alguns dels quals és ben sabut que tenen dificultats per pagar els tributs municipals que ja hi havia i que encara en tindran més ara.

Creu que si s'han aprovat els increments «és perquè la gent ni es mou ni es queixa», i perquè l'oposició política que té el govern «no és efectiva». Per això diu que «o ens movem o avui hi ha aquestes pujades i demà, d'altres».