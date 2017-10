Retard en les obres del camí de la Gravera

Les obres del camí de la Gravera començaran més de mig any més tard del que havia anunciat l'Ajuntament, segons l'Associació de Veïns Mion-Puigberenguer.

El president de l'entitat veïnal, Juan José Porcel, ha explicat que l'arranjament d'aquest accés, un dels principals al barri de la Mion i amb problemes de seguretat des de fa anys per l'estretor de la via i la velocitat a la qual passen els cotxes, s'iniciarà el mes de febrer, tot i que la previsió era executar-les durant el primer semestre d'enguany.

Responsables del govern manresà es van reunir amb representants veïnals la setmana passada a instàncies de l'associació del barri, que volia saber l'estat en què es troba el projecte després que el termini fixat per l'Ajuntament expirés sense que es portessin a terme les obres. En aquests moments, el projecte executiu està enllestit i properament serà aprovat per la junta de govern, que convocarà el concurs públic perquè les empreses presentin propostes per executar el projecte. En les properes setmanes se'n farà l'adjudicació i les obres començaran, amb aquest calendari que hi ha ara sobre la taula, el mes de febrer. En principi, segons expliquen fonts veïnals, les obres no haurien d'allargar-se gaires setmanes i podrien estar enllestides la primavera del 2018.

Segons els representants veïnals assistents a la reunió, el retard s'ha degut a l'elaboració del projecte i la consecució del terreny per eixamplar el vial.

En aquests moments, el camí és un accés estret amb pilons en un dels costats. Amb l'actuació que ha de començar el febrer, l'Ajuntament preveu construir una via asfalta de sis metres d'amplada i una vorera a cada banda d'un metre i mig. Amb aquesta actuació, també s'hi passarà el cablejat de l'electricitat i les canonades del gas.