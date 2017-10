Clam a la plaça Major de Manresa a favor de l'escola catalana

La plaça Major de Manresa ha acollit aquesta tarda de dimecres una mobilització de la comunitat educativa en defensa de l'escola catalana i en contra de l'aplicació de l'article 155. Mig miler de persones han respost a la crida de Marc Unitari de la Comunitat Educativa, que des de les 6 de la tarda reuneix docents, alumnes i ciutadans en general davant l'Ajuntament.

L'acte, que també s'ha celebrat de forma simultània a altres capitals de comarca, ha combinat parlaments, cançons i contes.

El recentment constituït Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de Manresa tenia previst per avui a les 7 de la tarda una assemblea a l'Ateneu la Sèquia de Manresa en la qual esperaven participació d'estudiants de tots els centres de la ciutat i que tenia per objectiu decidir com s'organitzen i quins objectius tenen.

De cara a demà dijous, el SEPC ha convocat diverses manifestacions arreu del país a les 12 del migdia. A Manresa serà a la plaça de Crist Rei, a partir de 2/4 de 12 del migdia. A Barcelona tindrà lloc a la Plaça Universitat; a Tarragona serà a la Plaça Imperial Tàrraco; a Girona, a la Plaça de la Constitució i a Lleida a la Plaça Ricard Vinyes.