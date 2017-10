Un Conservatori ple com un ou aplaudeix la independència com «l'única sortida possible»

Era un acte informatiu de Manresa pel Sí amb la diputada santvicentina Adriana Delgado sobre l'aplicació de l'article 155 i es va convertir en un missatge inequívoc de les 700 persones que omplien el teatre Conservatori fins al segon pis contra la convocatòria d'eleccions i a favor de la proclamació unilateral d'independència com «l'única sortida possible».

No només estaven ocupats tots els seients sinó que hi havia gent dreta a la platea –n'hi havia que van haver de seguir l'acte des del vestíbul– i al primer i segon pis.

Primer Josep Camprubí, de Manresa pel Sí, i després la parlamentària republicana van demanar aplaudiments per a la gent que havia fet possible la votació de l'1 d'octubre en les condicions de repressió en què es va dur a terme i per als empresonats Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

A partir d'aquí va ser la gent la que va subratllar amb aplaudiments espontanis les parts del discurs de Delgado amb què combregaven col·lectivament.

Delgado afirmava que la DUI era l'únic camí i el públic la interrompia picant de mans. Descartava la convocatòria d'eleccions i els aplaudiments es tornaven a imposar.

L'acte el va obrir Josep Camprubí prometent que la ciutadania estarà al costat del Govern en la defensa de les institucions i llibertats del poble de Catalunya. «El 155 ja és aquí», va avisar, i la resposta que se li ha de donar és «no quedar-nos a casa i no tenir por». Va demanar que la mobilització es mantingués no només fins que la independència estigui proclamada sinó també «assegurada».

Delgado va glossar les etapes de la confrontació entre els governs català i central que han portat fins a la situació d'avui i va retreure la manca de voluntat de diàleg del Govern central. Va afirmar que en aquestes condicions «la independència no només és justa sinó que s'ha convertit en l'única sortida possible».

Segons Delgado, i el públic assistent, cal proclamar la independència «en legítima defensa perquè l'Estat no ens esclafi» i va advertir que els pròxims dies «ens caldrà resistir perquè «entrem a l'hora greu» i cal estar preparats.