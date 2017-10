Santa Caterina passa de monument a torre de telecomunicacions

La torre de Santa Caterina, no l'esplanada, sinó la petita torre que li dóna nom, fa anys que s'utilitza com a centre receptor de telecomunicacions. Actualment, hi ha una dotzena d'antenes, que són perfectament visibles al capdamunt de la petita construcció, compartint espai amb el suport de la senyera que la presideix.

Com que la torre circular, construïda durant la primera guerra Carlina amb la finalitat de defensa militar, no té coberta, si es mira per les petites espitlleres que hi ha als murs s'intueix que les antenes que treuen el cap per sobre se sustenten al terra o als murs.

La majoria d'aquestes antenes, segons informació facilitada per l'Ajuntament, són de radiofreqüència. Unes set serveixen per connectar els edificis de l'Ajuntament, i quatre més connecten els serveis informàtics i de telefonia de les diferents seus de l'empresa municipal Aigües de Manresa. Una pertany a l'associació GuifiBages, que és una entitat manresana que té com a principal objectiu la promoció de la xarxa de comunicacions oberta i lliure.

Com que la torre és un edifici municipal, Aigües de Manresa paga un lloguer per ocupar l'espai amb les seves antenes. GuifiBages, a la qual es va donar l'autorització a principi del 2000, com que no té ànim de lucre, no paga lloguer. Tampoc no paguen res, lògicament, les de l'Ajuntament.



Les primeres, de televisió



Fonts del consistori consultades expliquen que, des dels anys 70, la torre de Santa Caterina ha fet aquesta funció d'acollir antenes de diversos tipus, com ara de televisió o de radiofreqüència, atesa la seva posició geogràfica elevada, que la fa visible des de molts punts de Manresa. La primera que s'hi va instal·lar va ser a principi dels anys 70, i era el repetidor del canal 5 de TVE2. Després, es va perdre aquest ús, fins que a principi dels anys 80 es va muntar la televisió local Tele7 i es va instal·lar l'emissora a la torre. Quan va desaparèixer Tele7, va tornar a quedar sense ús, fins que a principi del 2000 s'hi van començar a instal·lar les que hi ha ara. Remarquen que no se n'hi han afegit més els últims anys i que, per tant, ja fa temps que la situació és com l'actual



La imatge, discutible



Mentre que la seva utilitat és indiscutible, la imatge que ofereixen de la torre és més que dubtosa, sobretot tenint en compte que és un monument històric protegit íntegrament al catàleg del patrimoni manresà i que està catalogada com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Malgrat que, de lluny, no s'aprecia gaire, estèticament, xoca que, al costat del suport amb la senyera que presideix la torre, convisquin diversos models d'antenes. L'Ajuntament diu que, en alguns casos, aquesta mena d'antenes aniran sent prescindibles quan hi hagi el desplegament total de cable de fibra òptica, però en d'altres comuniquen espais on no hi ha fibra, o bé funcionen per seguretat quan el cable falla.

Ricard Tomàs, director d'Operacions, adjunt a gerència, d'Aigües de Manresa, explica que per a l'empresa municipal poder tenir les antenes a la torre de Santa Caterina és «vital perquè ho utilitzem tant per a veu com per a dades». Les fan servir per «comunicar les instal·lacions dels dipòsits nous amb les oficines de la Plana,. l'estació depuradora d'aigües residuals dels Comtals i el dipòsit de Bellavista». El truc, diu Tomàs, és l'alçada i que no hi hagi res que n'obstaculitzi el senyal.



Un turonet desaprofitat



La situació elevada i privilegiada del turó on és la torre, a l'extrem sud-oest de la ciutat i a l'altra banda del riu Cardener, és el que va portar a construir-la-hi amb la finalitat de defensa militar. Abans, però, aquest turó tan poc aprofitat per la ciutat, on val la pena anar només per les vistes que ofereix, si bé està bastant descuidat i el camí per arribar-hi és molt limitat, l'havien ocupat altres edificis.