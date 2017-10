Una malaltia que s'encomana amb facilitat i per a la qual calen unes bones pràctiques d'higiene

La grip és una malaltia respiratòria vírica. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa, habitualment, durant les primeres setmanes de gener.

Com que s'encomana fàcilment, és bàsic mantenir unes bones pràctiques d'higiene per disminuir la transmissió del virus. Cal evitar les aglomeracions durant l'època de grip; intenteu que no us esternudin a prop i eviteu esternudar o tossir en direcció a una altra persona; tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors rebutjables en tossir i esternudar i llenceu-los després d'usar-los; renteu-vos sovint les mans després d'estar en contacte amb un malalt de grip, sonar un nen, anar al lavabo, tossir o esternudar, utilitzar el transport públic, tocar passamans públics, en arribar a casa, i abans de manipular aliments, menjar o donar menjar als altres, raspallar-se les dents i posar-se o treure lents de contacte. I ventileu bé els llocs tancats.