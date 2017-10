Moció enviada a la Casa Reial, al Congrés i a l'ONU

La moció aprovada ha estat enviada a la Casa Reial espanyola, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH), al ministeri de l'Interior, a la delegació del Govern espa-nyol a Catalunya i la subdelegació corresponent; així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

El text aprovat per àmplia majoria a l'Ajuntament de Manresa manifesta que «el diumenge 1 d'octubre del 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergo-nya d'un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant d'una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l'actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d'uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l'estat de setge i por».

La moció condemna «de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l'Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien és decidir i exercir la democràcia».

I afegeix que «les gairebé 900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial dels cossos de seguretat de l'Estat, dues d'elles en estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges d'agressions, repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l'oblit. Els danys materials que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l'espai públic han de ser rescabalats».