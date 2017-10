Només C´s vota en contra a Manresa la moció de rebuig al 155

Malgrat la urgència de la convocatòria i el caràcter extraordinari del ple -o precisament per això- el saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa s'ha omplert inusualment de públic que volia fer costat a CDC, ERC, CUP, DM i el regidor Miquel Davins en la moció per mostrar el rebuig a l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució espanyola.

Els ciutadans van aprofitar l'escenari per mostrar cartells en els què reclamaven la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, al final de la sessió. Abans, el públic es va fer escoltar en dues ocasions durant el debat de la moció.

Una quan majoritàriament va esclatar a riure en escoltar que el president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, assegurava que l'aplicació del 155 «en cap cas suspèn l'autonomia» de Catalunya.

La segona va ser quan el president del grup municipal de la CUP va comentar que a Argentona el PSC en una esmena havia dit públicament que «la CUP, ERC i Tots per Argentona voten a favor del 155 i en contra del diàleg» i la resposta de l'alcalde cupaire: «guerra és pau, la víctima és culpable i els independentistes a favor del 155. No hi ha vergonya».



La moció

La moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya, aprovada amb el vot en contra de Cs i l'abstenció del PSC, afirma que l'acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya, evidencia que davant d'un problema polític la resposta de l'Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. "Trenta-vuit anys després de recuperar l'autonomia catalana amb l'aprovació de l'Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d'anul·lació política", afirma.

La proposició considera que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l'autonomia catalana a través d'un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l'Estat espanyol i que s'ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d'internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l'1 d'octubre, l'empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.

Deixa constància que el Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d'escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d'octubre, en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.

Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Manresa acorda manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya.

Condemna la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. Insta el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola.

També emplaça la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social i política i a organitzar-se, al costat de les institucions i entitats del país, per fer front, de manera pacífica i cívica, a l'aplicació de l'article 155.

Aquest acord es comunicarà al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.



Ciutadans

En nota de premsa, el portaveu del Grup Municipal de Cs a Manresa, Andrés Rojo, ha volgut deixar clar que «cal aplicar la Constitució per a canviar al govern a Catalunya, restituir la democràcia i l'Estatut i retornar la veu als catalans».

Andrés Rojo ha defensat que amb l'aplicació de la Carta Magna es "defensen a tots els ciutadans enfront d'un govern en rebel·lia que, una vegada més, pretén saltar-se les lleis". I ha apostat per "la celebració d'unes eleccions a Catalunya perquè els ciutadans votin en llibertat i en igualtat de condicions".

A més, Rojo ha criticat la decisió del PSC local de presentar una esmena de substitució en la qual es rebutja l'aplicació del 155 quan "els acords obtinguts per aplicar l'article tenen el suport i consens del PSOE-PSC". Finalment, el portaveu de la formació taronja ha afirmat que "l'objectiu principal de Cs és guanyar en les urnes per a tenir un govern a Catalunya que pensi en tots els catalans".



PSC

Per part del PSC, Felip González ha argumentat l'abstenció del seu grup a la moció i ha defensat l'esmena presentada (que va ser rebutjada).

González ha obert la seva intervenció amb una cita de l'exconseller d'Economia, Andreu Mas Culell «ni la Generalitat ni el poble de Catalunya estan en condicions de fer viable la independència».

Ha recordat que el ple arribava després que fa menys d'una setmana ja es debatés essencialment sobre el mateix. Ha insistit en el rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i a les mesures que se'n derivin. I, també, en que una Declaració Unilateral de la Independència «també ens pot dur al desastre».

González va dir que sembla que el PSC que no governa ni a La Moncloa, ni a Plaça de Sant Jaume, ni és fiscal general, ni és jutge, ni té un sol titular del Tribunal Constitucional «és l'actual enemic a batre. Són els danys col·laterals que hem de suportar els socialistes catalans. Ho assumim. No és victimisme; és constatació de la realitat». I va afegir «per molt que ho vulguin alguns, sàpiguen que no ens trencaran».

El bloc defensor de la moció, a banda de defensar-la, va insistir que allò que practicava el PSC era precisament victimisme.



CDC

Àuria Caus, portaveu de CDC, va advertir els socialistes que «nedar entre dues aigües només es pot fer durant un cert temps», però arriba el moment que cal situar-se a la banda dels que ataquen clarament els drets i llibertats fonamentals dels catalans o de qui les defensa.

I per a Convergència no hi ha dubte que el PP amb el suport del PSOE i el PSC és precisament el que està fent, perquè l'escenari plantejat és el d'un estat espanyol «que ens ho vol prendre tot i els socialistes en són còmplices».



ERC

Tot seguit, el portaveu d'ERC, Marc Aloy, ha advertit els socialistes que «vostès s'han allitat amb la bèstia i hi ha el perill que se'ls mengi». El polític republicà ha tornat a glossar els fets que han portat fins a la situació actual i va fer notar que el PP no només vol atacar l'autogovern de Catalunya sinó que està en camí de limitar el dret de manifestació i d'il·legalitzar partits polítics com ja va fer al País Basc, mentre que els que reclamen diàleg, com els socialistes, només poden exhibir promeses incomplertes. Per això «no podem entendre que el PSC els faci el joc» .

Aloy va deixar clar que «convocar eleccions ara seria una estafa i no declarar la independència seria un frau» oimés quan PP i PSOE bloquegen la via del referèndum d'autodeterminació. Contra l'espasa, els republicans aposten per tirar a terra la paret.



CUP

En una continguda intervenció, excepte pels qualificatius de feixistes als regidors de Ciutadans, el president del grup de la CUP, Jordi Garcés, va defensar l'esmena d'addició acceptada que ha permès afegir a la moció original emplaçar la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social i política i a organitzar-se, al costat de les institucions i entitats del país, per fer front, de manera pacífica i cívica, a l'aplicació de l'article 155.

Garcés ha insistit que l'única violència que s'ha exercit en aquest procés és la provinent de l'estat espanyol en forma de cops de porra, detencions i ofec econòmic i ha recordat que, hores d'ara, «o declarem la independència o quedarem destruïts com a poble».



Democràcia Municipal

Per part de Democràcia Municipal, Ton Sierra es va mostrar «consternat pel despotisme i l'agressió a les llibertats» que ha posat en pràctica el govern central i també va llançar un advertiment. «ens volen sotmesos i humiliats, però ens trobaren tossudament alçats».