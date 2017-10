El Peguera fa 90 anys reunint els físics Xavier Obradors i Ignasi Ribas

«Diàleg entre dos físics; de la nanociència a l'espai». És l'enunciat de la conversa que mantindran aquest dijous, a les 8 del vespre, a l'aula magna de l'institut Lluís de Peguera, els físics manresans Xavier Obradors i Ignasi Ribas, que són, a més a més, exalumnes del degà institut manresà.

El Peguera celebra enguany el seu 90è aniversari i, per aquest motiu, es va crear una comissió integrada per professorat, famílies, alumnes i exalumnes que ha organitzat un ampli programa d'actes per celebrar-ho. Un dels centrals serà la inauguració del curs escolar 2017-2018 de dijous, que és oberta a tothom qui hi vulgui assistir i inclourà una actuació musical i l'homenatge a persones de més de 90 anys que han tingut relació amb l'institut.

Xavier Obradors és el director de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona del Centre Superior d'Investigacions Científiques. Per part seva, l'astrofísic Ignasi Ribas va ser nomenat el juny passat director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.