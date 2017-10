La reurbanització del camí de la Gravera, que els veïns reclamen fa 20 anys, començarà el març

Una calçada de sis metres i una vorera d'un metre i mig per poder-hi passar sense perill de jugar-s'hi la vida. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Manresa va aprovar, inicialment, ahir, el projecte d'urbanització del camí de la Gravera, que uneix els barris de la Plaça Catalunya i Mion-Puigberenguer.

Amb aquest projecte, el govern municipal farà realitat una demanda veïnal històrica, tal com ha assenyalat aquest migdia l'alcalde Valentí Junyent en la presentació del projecte, al qual han acompanyat els regidors Marc Aloy, Jordi Serracanta i Joan Calmet, i el president de l'Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya, Ramon Caballol.

Ha decidit no assistir-hi el president de l'Associació de Veïns de la Mion-Puigberenguer, Juan José Porcel, tot i ser el principal instigador i protagonista de les repetides demandes veïnals durant els ja més de vint anys que fa que el barri reclama una actuació en aquest punt negre de Manresa, tal com l'ha definit Junyent en la seva intervenció. Millorar aquest carrer també era un compromís del govern per a aquest mandat.

Un cop fets els tràmits d'exposició pública i de licitació de les obres, es preveu començar l'execució a l'entorn del mes de març vinent, i tindran una durada de quatre mesos. El pressupost és de més de 500.000 euros (528.874,55 euros) finançats per l'Ajuntament i Aigües de Manresa.



El projecte



El projecte consisteix en la urbanització de 400 metres del camí de la Gravera, entre el passatge Padró (al barri de la plaça Catalunya) i el carrer Saragossa (Mion-Puigberenguer) i permetrà dotar aquest vial de l'amplada necessària per tenir dos carrils de circulació i un recorregut per a vianants segur, que permetrà connectar adequadament aquests dos barris de la ciutat. El projecte també contempla la renovació i ampliació de les xarxes de clavegueram, de reg i d´aigua potable, que fins ara no estaven recollides. Actualment, tal com van poder comprovar ahir l'alcalde i els regidors, que van fer la roda de premsa per presentar en projecte in situ, aquest vial és un autèntic perill per als vianants perquè no hi ha vorera (només poden passar pel voral de la calçada separats dels cotxes per cons de plàstics, molts dels quals estan tombats) i els vehicles hi passen a molts velocitat. També ho és per als vehicles perquè els dos carrils de la calçada, que és estreta per tenir dos sentits, no estan ni marcats amb ratlles.



L'obra pública més important amb recursos locals



En la presentació, l'alcalde de Manresa ha valorat molt positivament que es pugui tirar endavant una reivindicació històrica i connectar adequadament dos barris de la ciutat, una connexió que "per diverses circumstàncies no s'havia pogut dur a terme i estava pendent des de fa molts anys". Per a Junyent, "ens hem de felicitar que avui el projecte pugui començar a fer-se realitat i hem d'agrair l´esforç de tothom, incloent-hi Aigües de Manresa, i també els veïns, que ho han demanat molts anys i amb alguns hem arribat a acords per poder disposar de l'amplada de calçada que era necessària". El projecte, ha dit l´alcalde, "és extraordinari, molta gent de diversos departaments hi ha treballat, i és un moment per sentir-nos molt satisfets". Es tracta d'una inversió superior al mig milió d´euros, i de l'obra pública més important d'aquest mandat finançada exclusivament amb recursos locals, sense el suport d'administracions supramunicipals.

El regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, ha presentat les característiques principals del projecte de reforma del camí de la Gravera. El nou camí tindrà una amplada total de 8 metres, dels quals 6 corresponen a la calçada, que tindrà dos carrils de circulació de tres metres cadascun. El recorregut de vianants consistirà en una vorera d'1,5 metres d'amplada i se situarà a la banda est del camí (en sentit pujada, a la dreta), a tocar de les cases. Per la banda oest (pujant, banda esquerra) hi haurà un espai de berma o protecció del talús de mig metre d´amplada.



Àmbits de la urbanització:

correspon a la urbanització pròpia del Camí de la Gravera. La vorera es resoldrà amb vorades iguals de formigó prefabricat i un paviment de formigó in situ, amb acabat ratllat manual. La calçada s´acabarà amb un paviment d´aglomerat asfàltic. Pel que fa a la berma situada al límit oest del vial, allotjarà una separació física amb les finques adjacents. La diferència de cotes entre el vial i els camps inferiors es resoldrà amb talussos o murs fets amb escullera de pedres. A l´espai comprès per la berma, es disposarà una primera protecció, efectuada amb una vorada de formigó prefabricat i una segona, amb pilones de fusta, que permetran definir el límit visual entre el camí i els camps inferiors. El segon àmbit correspon a la urbanització de l´últim tram del carrer Balsareny, el qual es resoldrà amb un nou paviment de formigó in situ.

àmbit correspon a la urbanització de l´últim tram del carrer Balsareny, el qual es resoldrà amb un nou paviment de formigó in situ. El tercer àmbit correspon al conjunt d´espais de voreres que connecten amb els carrers perimetrals del projecte (carrer Saragossa i últim tram del camí de la Gravera, entre el passatge Padró i el carrer Santiago Rusiñol). En aquest àmbit s´utilitzaran vorades iguals de formigó prefabricat i es pavimentarà amb panot de 20x20 cm de 9 pastilles o ratllat, en les franges per persones amb dificultats de visió.

Intervenció en les xarxes de serveis:

La intervenció en la xarxa de clavegueram consisteix en allargar cap al nord la xarxa de col·lectors existents al sud de l´àmbit de l´actuació al llarg de camí de la Gravera i de l'últim tram de carrer Balsareny. Es construeixen també embornals i reixes interceptores en aquests dos vials, per tal de recollir les aigües pluvials.



També és previst ampliar i renovar les canonades generals d'aigua potable i la xarxa de rec, renovant les ramificacions provinents de la Sèquia.



No es preveu realitzar cap modificació de la xarxa elèctrica ni de l'enllumenat públic existent. Només és previst un desplaçament de tres pals de suport de lluminàries. Tampoc no es preveu introduir canvis o modificacions en la xarxa de gas natural ni en la xarxa telefònica.



El projecte té un pressupost total de 528.874,55 euros (IVA inclòs) que serà finançat per l'Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa, que té la competència pel que fa a les xarxes d´aigua i clavegueram. Es desglossa ens els següents conceptes:

Urbanització : 162.496,85 euros

: 162.496,85 euros Ocupacions finques : 4.851,30 euros

: 4.851,30 euros Clavegueram : 128.650,27 euros

: 128.650,27 euros Aigua potable : 30.787,15 euros

: 30.787,15 euros Reposició paviments traçat de serveis d´aigua i clavegueram: 202.088,98 euros



Les passes del projecte

El projecte va ser aprovat inicialment ahir per la junta de Govern Local. Ara s'inicia un període d'exposició pública d'un mes abans de ser aprovat definitivament. Dins d'aquest mes es signaran les ocupacions de les porcions necessàries per fer l'obra amb els cinc propietaris afectats i se signarà el conveni amb Aigües de Manresa. A principis de desembre es donarà tràmit a l'expedient de contractació. Es preveu que les obres comencin durant el mes de març. El termini d´execució previst és de quatre mesos.