Seguiment desigual de la vaga als instituts manresans, que preveuen una mobilització més alta demà

Seguiment desigual, aquest matí, als centres d'ensenyament de Manresa de la vaga general estudiantil convocada per avui i demà pel Sindicat d'Estudiants de Catalunya (sindicatdestudiants.net), per una banda, i pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que la va convocar només per demà dijous, per protestar contra l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural i contra l'aplicació de l'article 155. El fet que s'hagin produït convocatòries per part de dos col·lectius diferents de manera paral·lela, una per a avui i demà, i l'altra només per demà, ha provocat que hi hagi hagut centres manresans on avui no hi ha cap tipus de seguiment de la vaga, i en canvi, n'hi hagi d'altres on l'aturada és molt notable.

En el cas de l'institut de Cal Gravat, en el qual la seva cap d'estudis, Mireia Ribas, ja disposava de les dades aquest matí, el seguiment de la vaga ha estat més que significatiu. Ribas ha explicat que la vaga ha estat secundada pel 53 % dels alumnes de 3r d'ESO; el 82 % dels alumnes de 4t d'ESO; el 53 % dels alumnes de 1r de Batxillerat, i per contra, no hi ha hagut cap alumne de 2n de Batxillerat que s'hagi sumat a l'acte de protesta. Ribas considera que el seguiment de la vaga de cara demà "serà pràcticament igual al d'avui, ja que l'autorització que han hagut d'entregar els alumnes al centre, signada pels pares, incloïa els dos dies de vaga".

A l'institut Lacetània, la seva cap d'estudis, Sílvia Vilamanyà, indicava que el seguiment de la vaga al centre "possiblement serà més fort demà", però que avui ja ha estat secundada per un bon nombre d'alumnes, "al voltant del 50%", segons Vilamanyà, dels ensenyaments postobligatoris. En canvi, "no hi ha hagut seguiment per part de l'alumnat de 3r i 4t d'ESO". Els grups on hi ha hagut un gran nombre d'alumnes que s'han sumat a l'aturada han estat els d'ensenyaments postobligatoris: "els 20 que tenim de grau mitjà, els 15 de grau superior, els 6 de Batxillerat, el Curs d'accés als cicles formatius de grau superior (CAS) i el programa de formació i inserció (PFI)", detallava Vilamanyà.

Al Pius Font i Quer, el seu director, Valentí Grau, explicava que el seguiment d'avui de la vaga és "del 35 % dels alumnes que van des de 3r d'ESO fins a Batxillerat", i que per demà, la previsió és que més estudiants se sumin a l'aturada (que és quan, al migdia, hi ha manifestacions) i que el seguiment s'enfili fins "el 59 % de l'alumnat" de l'institut manresà.

En canvi, a l'institut Lluís de Peguera i al Guillem Catà, la convocatòria de vaga només era per demà dijous, de manera que avui la vaga no té seguiment.



Les mobilitzacions: avui a la tarda i demà al migdia

Les mobilitzacions per a avui a nivell d'estudiants són diverses, però no n'hi ha cap convocada per aquest matí o migdia, segons les informacions a les quals ha accedit aquest diari. Per una banda, avui a les 6 de la tarda hi ha la concentració organitzada per la comunitat educativa a la plaça Major de Manresa (i en les places dels ajuntaments de molts municipis catalans).

D'altra banda, el recentment constituït Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de Manresa ha organitzat, també avui a les 7 de la tarda, una assemblea a l'Ateneu la Sèquia de Manresa en la qual esperen participació d'estudiants de tots els centres de la ciutat i que té per objectiu decidir com s'organitzen i quins objectius tenen.

De cara a demà dijous, el SEPC ha convocat diverses manifestacions arreu del país a les 12 del migdia. A Manresa serà a la plaça de Crist Rei, a partir de 2/4 de 12 del migdia. A Barcelona tindrà lloc a la Plaça Universitat; a Tarragona serà a la Plaça Imperial Tàrraco; a Girona, a la Plaça de la Constitució i a Lleida a la Plaça Ricard Vinyes.