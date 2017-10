El cotxe elècric desembarca a l'Ecoviure

El cotxe elèctric desembarcarà aquest cap de setmana a la fira Ecoviure de Manresa. Se n'exposaran entre 15 i 20 models de 7 grans marques del sector. A més a més, totes les persones interessades els podran provar i fer-hi un volt. És una de les principals novetats de la mostra de productes sostenibles i solidaris que se celebrarà al Palau Firal.

Els vehicles elèctrics i també híbrids ja van terure el nas a la fira l'any passat. Però es va limitar a una exposició de mitja dotzena de cotxes a la plaça de Sant Domènec coincidint amb la celebració de l'Ecoviure. Aquest any s'integren definitivament al certamen amb la col·laboració del Grup d'Automoció de Manresa i la comarca del Bages.

Les firmes Futurauto, de Citröen; Motor Catalunya, amb Kia; Sarauto, amb Peugeot; Sanfeliu Comercial, amb Nissan; Autotransversal, amb Renault; i Sarsa Bages, amb Audi i Volkswaegn, mostraran els seu models a l'exterior del Palau Firal.

Per al president de Fira Manresa, Pere Casals, hi ha moltes ocasions per visitar fires i veure vehicles, però no exclusivament d'elèctrics. «És un al·licient de l'Ecoviure que permetrà conèixer amb detall un món que ha canviat molt en pocs anys».

A la presentació de la fira que es va fer ahir al matí, la presidenta del Grup d'Automoció, Maria Masana, va explicar que el «vehicle elèctric ja és una realitat, i més que ho serà». Els preus es van ajustant i cada cop tenen més autonomia, va dir. «Moltes marques que ja havien entrat en aquest món han anat evolucionant els models, i marques que no en tenien en trauran aviat al mercat».

Per al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manresa i president de la comissió organitzadora de l'Ecoviure, Jordi Serracanta, els vehicles elèctrics seran un «element transcendental i una peça fonamental per millorar la qualitat de l'aire de les ciutats».



Un punt de reflexió

Per a Serracanta l'Ecoviure també és un punt de reflexió a l'entorn del medi ambient, les afectacions que causa el canvi climàtic, l'ús d'energies netes o l'impacte dels productes sostenibles i solidaris, i com la «ciutadania ens n'hem de fer corresponsables. No tot es pot deixar en mans de l'Administració», va assegurar.

Va destacar, també, que la fira de la sostenibilitat i la solidaritat és de les més veteranes de seu sector. Complirà la 19a edició. El que la diferencia de les altres, va dir, és el segell «d'exigència i rigor». Totes les empreses i firmes que hi exposen han de tenir un certificat ecològic. «Això s'ha diluït en altres fires i aquí hem mantingut aquesta exigència».

L'any passat van passar per l'Ecoviure més de 10.000 persones, xifra que es preveu mantenir o incrementar. «Hem notat que cada cop ve més gent de fora. La centralitat de Manresa hi ajuda. També la qualitat del certamen».

Una altra novetat de la fira d'enguany serà l'anomenat Ecotiquet. Costarà 5 euros i permetrà fer degustacions de productes alimentaris. L'entrada a l'Ecoviure serà gratuïta. Obrirà el cap de setmana de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 9 del vespre. Un dels autobusos híbrids de la flota del bus urbà de Manresa comunicarà gratuïtament el centre amb el Palau Firal.