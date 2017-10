Francesc Mauri inaugurarà una mostra que tindrà un centenar d'expositors

El Palau Firal es prepara per acollir una nova edició d´Ecoviure

El Palau Firal es prepara per acollir una nova edició d´Ecoviure j.m.g.

El meteoròleg Francesc Mauri pronunciarà la xerrada inaugural de l'Ecoviure 2017, titulada «Stop CO2». Es durà a terme dissabte a 2/4 de 12 del migdia a la sala d'actes del Palau Firal.

Durant tot el cap de setmana un centenar d'expositors mostraran els seus productes a la fira. N'hi haurà d'agroalimentaris ecològics, productes d'higiene i cosmètica natural, tèxtils, de construcció sostenible, d'energies renovables, de comerç just i responsable, projectes de cooperació, de tractament d'aigües, de gestió de residus, de mobilitat sostenible, entitats de protecció del medi ambient, i turisme rural sostenible.

L'exposició de productes es combinarà amb una vintena llarga d'activitats. Hi haurà xerrades sobre temes diversos com la biomassa, les plantes aromàtiques, sistemes naturals de depuració d'aigües, habitatges saludables i el futur del vehicle elèctric. També s'han programat exposicions, demostracions de cuina i activitats per a infants.

Per a demà, divendres, s'ha programat una jornada per a professionals sobre la transició energètica. Tindrà la participació de la directora de l'Institut Català de l'Energia, Assumpta Farran, que explicarà en què consisteix el Pacta Nacional per a la Transició Energètica, que preveu que l'any 2050 el 100 % de l'energia que es consumeixi sigui renovable.

Per al president de Fira Manresa, Pere Casals, l'Ecoviure repeteix el format que li ha anat bé els últims anys: començar amb una jornada tècnica i combinar-ho, ja el cap de setmana, amb les activitats d'exposició i divulgatives.