La FUB i Samsung signen una aliança per formar professionals en l'ús d'ecògrafs

La multinacional sud-coreana Samsung i la Fundació Universitària del Bages (UManresa-FUB) van formalitzar aquest dimecres una aliança que té com a objectiu formar professionals de la salut en l'ús d'equips d'ecografia de diagnosi per imatge. El projecte porta per nom Soon School, i Samsung l'ha signat amb 10 centres de tot el món. El de la FUB és el primer a Europa occidental.

Aquest dimecres el Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat de la Catalunya Central va rebre una visita inusual per fer oficial l'acord: la de la vicepresidenta de Samsung, Insuk Song. L'acompanyava una delegació de 7 membres de la companyia.

L'acord preveu la cessió de quatre equips d'ecografia portàtils d'última generació que UManresa-FUB utilitzarà per fer formació a estudiants de Medicina i a professionals de l'àmbit de la salut. De fet ja s'està impartint un primer seminari a personal sanitari de l'Institut Català de la Salut.

A l'acte, el director general de la FUB, Valentí Martínez, va destacar la importància de sumar el coneixement i l'experiència de la universitat amb l'expertesa de les noves tecnologies que aporta Samsung. Va remarcar que l'aliança pot obrir nous camps de recerca i investigació i va opinar que «pensem que pot tenir un llarg recorregut els pròxims anys».

La vicepresidenta de Samsung va coincidir amb aquest propòsit perquè «he vist un fort compromís que compartim i moltes ganes de tirar-ho endavant». Va explicar que un dels reptes de la sanitat és afrontar l'envelliment de la població i garantir-li una atenció sanitària de qualitat. Samsung, va dir, té el compromís de millorar l'accés a la tecnologia que garanteixi aquesta assistència. «Nosaltres proporcionem la part tecnològica, però per a la seva implemenació ens calen proveïdors que l'acostin als pacients». Aquí és on entra en joc la FUB a l'hora de formar professionals en aquests aparells d'alta tecnologia.

En nom de la UVic-UCC, la vicerectora Sílvia Mas va destacar la importància d'aquest tipus d'aliances per fer avançar la societat a través de la formació, la investigació i la innovació.