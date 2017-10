Manresa estrena aquest cap de setmana un nou Passatge del Terror al carrer del Balç

Després de tres edicions de "El carrer dels Penitents" entre els anys 2013 i 2015, sota la direcció d´Entorn produccions, Xàldiga Taller de Festes crearà i dirigirà aquesta nova proposta terrorífica. Se celebrarà els dies 28 i 29 d´octubre i 4 i 5 de novembre.

Els detalls d´aquest nou espectacle a l´entorn de la festivitat de Tots Sants han estat presentats pel responsable del Centre d´Interpretació del carrer del Balç, Josep Guardiola; i el membre de Xàldiga, Lluís Roca.

Guardiola ha mostrat la satisfacció per acollir aquesta nova iniciativa, "un projecte que encaixa perfectament en la idiosincràsia i la tipologia del carrer medieval i, alhora, significa la continuació de la nostra voluntat perquè les entitats i els ciutadans es tornin a fer seu el carrer medieval".

El responsable del Balç ha animat a tothom a participar en un espectacle que ha preparat la gent de Xàldiga "de forma molt acurada i amb l´objectiu d´oferir una proposta molt atractiva".



Un concepte més clàssic

Al seu torn, Lluís Roca, ha informat que el Passatge del Terror vol recuperar un concepte més clàssic de passatge del terror.

Des de Xàldiga –un equip format per una trentena de persones - treballaran per evocar les pors més comunes dels éssers humans. Amb ensurts i neguit, però sobretot potenciant les pors del públic a nivell més sensorial, en un entorn immillorable, ple d´autenticitat, com és el carrer medieval del Balç. "El que volem és que la gent trobi la seva pròpia por", ha dit Roca.

El recorregut pel carreró s´allargarà amb més espais, més personatges i una ambientació que de per sí, farà esfereir al públic assistent. Roca ha explicat que el Passatge tindrà 120 m2 més que en les edicions del carrer dels Penitents i que "els personatges que sortiran no seguiran la tipologia cinematogràfica més vinculada a la festa Halloween, sinó que tindrà personatges més quotidians que poden arribar fer tant o més por als visitants".

L´activitat es programarà durant dos caps de setmana: els dissabtes 28 d´octubre i 4 de novembre de 7.30 de la tarda a 12 de la nit; i els diumenges 29 d´octubre i 5 de novembre, de 6 de la tarda a 9.30 del vespre.

Les entrades ja estan disponibles al web www.manresaturisme.cat (cliqueu aquí) i també al mateix carrer del Balç, a un preu únic de 4€ per persona.

El públic podrà escollir la franja horària que prefereixi per assistir a l´esdeveniment. Es vendran un màxim de 50 entrades per entrar cada 30 minuts. A la vegada, es faran grups més reduïts, segons l´ordre d´arribada, perquè cada 10 minuts es pugui fer entrar unes 10 o 15 persones i així gaudir millor de l´experiència. El Passatge és recomanable per a majors de 8 anys. L´organització preveu una servei de bar previ a l´inici del recorregut, i en acabar es convidarà a les persones assistents a una xocolata.

Per més informació us podeu adreçar a carrerdelbalc@ajmanresa.cat o al telèfon 93 872 14 66.