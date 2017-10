Més de 500.000 euros faran que el camí de la Gravera deixi de suposar un perill

Passar pel camí de la Gravera, que uneix els barris de la Mion i la Plaça Catalunya enllaçant amb l'avinguda de Tudela, és un perill. Hi ha cotxes que hi circulen com si anessin de ral·li i els vianants tenen un trist voral per transitar-hi. A partir del març de l'any vinent, començaran les obres que l'han de convertir en un carrer segur. Els veïns fa més de vint anys que ho reclamen a l'Ajuntament.

Un cop reurbanitzat, el camí de la Gravera tindrà una calçada de 6 metres i (només) una vorera d'1 i mig a la banda de les cases. La inversió, de 528.874,55 euros, és la més gran amb recursos propis –de l'Ajuntament i de l'empresa municipal Aigües de Manresa– que farà el consistori aquest mandat. Ahir, l'alcalde, Valentí Ju-nyent, acompanyat pels regidors Marc Aloy (Urbanisme), Jordi Serracanta (Mobilitat) i Joan Calmet (Barris), i del president de l'Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya, Ramon Caballol, va presentar el projecte. No hi va assistir, tot i que se l'esperava, Juan José Porcel, president de l'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer.

Posteriorment, va explicar a Regió7 que l'Ajuntament havia canviat el lloc de la convocatòria «a darrera hora» i que per això no hi havia anat perquè, dilluns, que es van reunir amb ell per explicar-li, havien quedat que es faria al local veïnal. Va ser una llàstima, tenint en compte que Porcel segurament ha estat la persona que ha lluitat més per tenir un camí de la Gravera que no sigui un «punt negre», com el va definir l'alcalde, que va mostrar la seva satisfacció per l'actuació, amb què, va dir, «posem fi a una reivindicació històrica».

Aloy va explicar fil per randa la intervenció, que suposa urbanitzar 400 metres entre el passatge Padró i el carrer de Saragossa; un tros de vorera d'enllaç amb l'avinguda Tudela i un passatge que connecta amb el carrer de Balsareny. També inclou renovar i ampliar les xarxes de clavegueram, de reg i d'aigua potable. Porcel va celebrar que es faci per fi l'obra. Va lamentar, però, que no es canviï l'enllumenat.



Quatre mesos d'obres



El projecte, aprovat inicialment dimarts per la junta de Govern local, estarà a exposició un mes abans d'aprovar-lo del tot. Durant aquest mes, se signaran els acords amb els cinc propietaris als quals se'ls ocuparà una porció de ter-reny, que rebran un total de 4.851,30 euros. L'ocupació serà temporal perquè, com va recordar Aloy, el projecte d'urbanització «és provisional» fins al dia que es desenvolupi tot el sector. El desembre s'obrirà l'expedient de contractació per adjudicar les obres, que duraran quatre mesos.