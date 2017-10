Tornen a tombar l'estelada situada al cim del Collbaix

El cim del Collbaix es va llevar dimarts sense poder mostrar la seva emblemàtica estelada.

Un lector que va visitar el cim va assegurar a Regió7 que el pal era a terra i que la bandera ja no hi era. Ahir seguia igual. Com es pot apreciar a la fotografia, algú va descollar el pal, el va fer caure i va treure la bandera.

Aquesta no és la primera vegada que el pal apareix a terra. Una de les vegades que va tenir lloc un episodi com el d'aquesta setmana va ser per la vigília de l'Onze de Setembre del 2015, quan l'estelada del Collbaix va aparèixer cremada i amb el pal tombat. El Centre Excursionista de la Comarca de Bages, en concret la secció de parapent, i l'ANC renoven un cop l'any, com a mínim, l'estelada que hi ha al capdamunt del turó.