Alumnes i professors d'FP del Lacetània es formen a Lisboa

arxiu particular

Han participat en uns tallers tècnics d´àmbit europeu organitzats en el marc del projecte MICA arxiu particular

Dos estudiants del cicle formatiu de grau superior d'Automatització i Robòtica Industrial, acompanyats per tres professors i un membre del Centre de Formació Pràctica, han viatjat a Lisboa a una trobada de formació que s'hi ha dut a terme en el marc del projecte europeu MICA. Han participat en uns tallers tècnics juntament amb estudiants i docents de cinc països europeus més. També ho han aprofitat per visitar empreses per conèixer diferents maneres de treballar. El projecte MICA està adreçat a centres de formació professional, amb l'objectiu de crear tallers tècnics relacionats amb la fabricació CNC, automatització, muntatge, soldadura i sistemes de fabricació flexibles.