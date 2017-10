El banc de sang promociona la donació amb una exposició al vestíbul de Sant Joan de Déu

Manresa acull una exposició per posar en evidència que sense la donació de sang els hospitals no podrien funcionar. "El cor que mou la sang" vol apropar l'activitat que es fa al Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Sant de Déu de Manresa de la Fundació Althaia als professionals sanitaris del centre i a la ciutadania en general. Estarà instal·lada al vestíbul (planta 0) del del 30 d'octubre al 10 de novembre.



Un braç de donant gegant presidirà la façana de l'hospital

Durant els dies de l'exposició, la façana de l'hospital manresà apareixerà 'tunejada' amb un gran braç de donant que llueix una gran tireta. La imatge pretén posar en evidència el missatge de la mostra: la importància de la donació de sang per als hospitals, on hi ha els pacients que en són beneficiaris.

La sang, les plaquetes i el plasma són elements fonamentals per a molts tractaments mèdics. Tot i els avenços tecnològics encara no es poden fabricar ni sintetitzar, per això l'única manera d´aconseguir-ne és amb la donació.

La mostra fa un repàs per la història de l'hematologia i ensenya curiositats sobre la sang, com ara que els glòbuls vermells no són vermells, sinó incolors.



Donants i receptors de l'hospital, fotografiats a l'exposició

L'exposició recull a més a més un muntatge fotogràfic amb donants i receptors que pertanyen a l'equip professional sanitari de l'Hospital de Manresa i que han volgut participar en la mostra.

L'objectiu de la iniciativa és engrescar tots els professionals sanitaris que treballen a l'hospital, ja que ells poden donar sang i a més a més ajudar a explicar com n'és de necessària per a moltes de les operacions i tractaments que es fan. És el que es coneix com a Hospital Solidari, una iniciativa que vol involucrar els professionals sanitaris tant en la donació com en la promoció de la donació de sang.

També s'ha instal·lat una gran bossa de sang a les portes del Banc de Sang i Teixits, situada al passadís exteriors de les consultes externes. La bossa, en comptes de recollir el preuat líquid vermell, servirà de bústia per deixar missatges de professionals sanitaris, receptors de sang i donants. Els missatges es compartiran després a les xarxes socials del banc i de l'hospital.

L'exposició "El cor que mou la sang" va ser el febrer passat a l´Hospital Joan XXIII de Tarragona amb motiu del seu 50è aniversari. La mostra té caràcter itinerant i ha estat concebuda per fer difusió de la donació de sang on és més necessari: als centres hospitalaris de tot Catalunya.



El Banc de Sang i Teixits

A Catalunya hi ha un únic banc, que centralitza les donacions de tots els hospitals, així com les de les campanyes itinerants que s'organitzen per tot Catalunya.

Totes les donacions van a la seu central del Banc de Sang, a Barcelona. Allà s'analitzen, es preparen per a ser transfoses i s'emmagatzema fins que un hospital les necessita.

El Banc de Sang i Teixits és una empresa pública del Departament de Salut que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de la sang i els teixits a Catalunya, essent el centre de referència en immunologia diagnostica i de desenvolupament de teràpies avançades.