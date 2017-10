La campanya per recollir sabates de segona mà n'aconsegueix 1.260 parells

1.260 parells de sabates. La campanya per recollir calçat de segona mà que la gent ja no faci servir ha obtingut uns resultats espectaculars. Organitzada per la Fundació Rosa Oriol i per l'empresa d'Artés TRG The One, que ven productes per al calçat, les sabates que s'han recollit es portaran al servei de dutxes per a persones que no en tenen a casa o que viuen altres situacions de pobresa que acull la Llar Sant Joan de Déu (antiga casa de les germanetes dels pobres) de Manresa.

La recollida es va fer els dies 23 i 24, dilluns i dimarts. Els punts de recollida van ser diversos establiments de reparació de calçat de Manresa (Giralt, Romano, Ràpid, Sabater del Barri, Manel i Reparadors) de Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada (Todo para el calzado Online). L'empresa TRG The One va anar-lo a recollir i se'n va fer la revisió i selecció. Dijous al matí el calçat es va ordenar en capses i la previsió és portar-lo dimarts vinent al servei de dutxes. Del total de 1.260 parells, només se'n van haver de desestimar 80 perquè estaven en mal estat.