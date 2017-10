El carrer del Balç serà un Passatge del Terror durant dos caps de setmana

Aquest cap de setmana i el del 4 i 5 de novembre es podrà veure el carrer del Balç de Manresa convertit en un Passatge del Terror a càrrec de Xàldiga Taller de Festes.

Els detalls del nou espectacle a l'entorn de la festivitat de Tots Sants van ser presentats ahir pel responsable del Centre d'Interpretació del carrer del Balç, Josep Guardiola; i el membre de Xàldiga Lluís Roca, que van assegurar que es vol recuperar un concepte més clàssic de passatge del terror. «El que volem és que la gent trobi la seva pròpia por», va dir Roca.

El recorregut pel carreró s'allargarà amb més espais i hi haurà més personatges i una ambientació que es vol que sigui acurada.

L'activitat es programarà els dissabtes 28 d'octubre i 4 de novembre de 2/4 de 8 de la tarda a les 12 de la nit i els diumenges 29 d'octubre i 5 de novembre, de 6 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit. Les entrades ja estan disponibles a www.manresaturisme.cat i al mateix carrer del Balç, a un preu únic de 4 euros per persona. El Passatge del Terror és recomanable per a més grans de 8 anys. Per a més informació us podeu adreçar a carrerdelbalc@ajmanresa.cat o al telèfon 93 872 14 66.