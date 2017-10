Entrarà en funcionament a final del 2018

? El crematori que el grup Mémora, propietària de la manresana Fontal, projecta construir al costat del cementiri de Manresa tindrà capacitat per fer tres incineracions al dia. Disposarà de quatre sales de vetlla, una cafeteria, una sala de cerimònies amb una capacitat per a 140 persones i un aparcament per a 46 vehicles, segons el projecte presentat a l'Ajuntament. La previsió és obrir-lo a finals de l'any que ve. Cal recordar que Mémora ha estat adquirida fa poc pel fons de pensions Ontario Teachers.