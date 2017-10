Les filtracions d'aigua persisteixen al túnel de la Indústria malgrat les obres

La vorera del pas inferior de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al carrer Indústria de Manresa continua acumulant aigua dia sí i dia també a causa de les filtracions i malgrat les obres que FGC va dur a terme tot just fa quatre mesos.

Ferrocarrils va dur a terme treballs d´impermeabilització per resoldre les filtracions d´aigua que es produïen per les juntes de l´estructura i atribueix les fuites que continuen existint, i que generen bassals i rierols d´aigua a la vorera, a un vial de titularitat municipal.

A banda d´haver d´esquivar l´aigua que baixa per la vorera, els vianants es troben darrerament amb un segon element que no convida precisament a transitar per aquest pas inferior. Es tracta de la barana que separa la calçada de la vorera i que protegeix els vianants dels cotxes. Tal com ha denunciat a aquest diari el veí Toni Navarro, fa «setmanes que està trencada, després que un cotxe s´hi accidentés». Segons Navarro, que passa a peu cada dia pel túnel, «la solució de l´Ajuntament va ser posar una tanca metàl·lica provisional, que està subjectada amb brides de plàstic». Denuncia que la solució provisional «no és prou segura» i que la tanca que ara s´ha d´arranjar «fa molt temps que està en mal estat: els suports estan podrits i té una alçada que permet als nens escolar-se per sota». L´Ajuntament, per la seva banda, ha assegurat que preveu arranjar la barana el 2018.