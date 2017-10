El Manresa Cor de Catalunya es presenta com a referent nacional

Presentació del lema Manresa cor de Catalunya com a marca de ciutat

Presentació del lema Manresa cor de Catalunya com a marca de ciutat Arxiu/F.G.

La ciutat de Manresa va ser una de les escollides per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili per presentar el projecte de marca de ciutat "Manresa, cor de Catalunya" a la Jornada Marques de ciutat i territori com a estratègies impulsores del desenvolupament, que va tenir lloc al Campus Terres de l'Ebre, a Tortosa.

La presentació de Manresa, que estava representada pel gerent de Fira Manresa, Albert Tulleuda, va consistir en una detallada explicació sobre l'estratègia de branding urbà de la ciutat, a partir de la creació de la marca "Manresa, cor de Catalunya". L'objectiu principal d'aquesta estratègia és aconseguir la identificació i difusió de la marca tant per part de la ciutadania de Manresa com per a la projecció exterior.

Després de justificar l'adequació del concepte "Cor de Catalunya", durant la xerrada es va detallar la presentació oficial de la marca, a través de la campanya de difusió "Et porto al Cor", que va tenir com a fi de festa un gran acte al Teatre Conservatori de Manresa amb la presentació del vídeo "La llum que portes dins, de Gossos.



Accions de difusió

A partir d'aquí, es van anar desglossant les diferents accions que s'han anat duent a terme durant els anys 2016 i 2017, com el repartiment de globus en forma de cor als diferents esdeveniments locals i a fires nacionals, la creació de marxandatge corporatiu, i la incorporació del cor i la marca dins altres accions de ciutat, com el Festival Manrusionica, o fins i tot la composició d'una sardana, que ha estat presentada durant la Festa Major d'enguany.

Una altra de les accions destacades presentades va ser la Flashmob que es va realitzar a Plaça Major per part de 400 nens i nenes de les escoles de Manresa el dia dels Drets dels Infants.

Lema històric

s'ha relacionat la ciutat des dels anys 60. D'aquesta forma, l'Ajuntament de Manresa recuperava per a la seva nova marca de ciutat l'històric lema "Manresa, cor de Catalunya" amb què

L'acció de la nova marca de ciutat, presentada el 9 de desembre de 2014, s'emmarca dins del programa de govern "Una ciutat atractiva", que ja es va presentar el 2012, i que té com a objectiu potenciar Manresa com a capital comercial, afavorir la projecció exterior de Manresa, i al mateix temps incrementar l'atractiu turístic i també com a ciutat per viure-hi.

En el cas concret de la Marca Manresa es plantejava la creació d'una marca de Manresa que identifiqui la ciutat com a capital de la Catalunya Central i destaqui els seus principals atractius. El govern municipal va fer un primer pas en aquesta direcció a mb el "Manresa al centre de tot", presentat a l'ExpoBages el maig de 2012 i que ha estat vigent fins ara.



Els fonaments de la nova marca

La nova marca parteix de la idea que la construcció i la projecció de la imatge de ciutat són responsabilitat i obra de tots, però és també el fruit de la seva història, la seva cultura, les seves tradicions i els seus valors, els quals, juntament amb els elements vinculats a la situació geogràfica, el clima o la gastronomia, que formen part de la seva identitat.

Igualment, es considera que la marca que ha d'identificar i diferenciar la ciutat no és el logotip ni una campanya publicitària, sinó allò que a tothom li ve al cap quan pensa en aquella ciutat. Per tant, s'ha considerat fonamental treballar sobre les percepcions de la gent per crear aquesta nova marca de ciutat.

El relat de la nova marca, a més a més, ha d'apel·lar a valors compartits, s'ha de centrar en el que diferencia la ciutat o en els seus trets més característics i ha de vincular emocionalment el receptor, provocar sentiments.

Els disseny i la conceptualització de la nova marca de Manresa s'ha marcat com a objectiu de complir el principi bàsic per poder aconseguir l'efectivitat que busquem: triar tres o quatre atributs clau, que diferenciïn Manresa, i que siguin rellevants i creïbles.

Després d'un detallat procés d'anàlisi, s'han destacat quatre elements bàsics que es relacionen directament amb la imatge Manresa: centralitat, qualitat de vida, dinamisme i emoció. A més amés, s'ha constatat que aquests quatre elements es poden associar a la idea del "cor" com a òrgan central i motor (d'un cos, d'un organisme, d'un país...), la part central d'una cosa, la més essencial; sinònim de vida, d'humanitat, d'emoció, de tendresa, de solidaritat, d'estimació...; el cor que batega remet igualment a la idea de dinamisme i també expressa valors (fer les coses de cor...). Per tant, podem considerar que el "cor" expressa centralitat, vida i la idea de motor.

Juntament amb Manresa, participaven a la Jornada l'Ajuntament del Vendrell, l'Agència de desenvolupament turístic de la Garrotxa, el centre gastronòmic d'Hostalric, l'Associació Boscos de Bruixes i Bandolers, el Grup d'Acció Local Bajo Aragón Matarraña i l'Ajuntament de Morella.