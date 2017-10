El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa entra en vigor i relleva el del 1997

Ahir, 26 d'octubre del 2017, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Des d'avui, per tant, el document ja és vigent. D'aquesta manera, queda derogat el Pla General de 1997 i la ciutat es regirà des d'ara pel nou document urbanístic.

Després de l'aprovació de la modificació del text refós del POUM aprovada al Ple Municipal del 21 de setembre, poc després, el dia el 26, el director general d'Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra, va donar conformitat al text refós del Pla i en va ordenar la seva publicació.

El document ja és consultable al registre de planejament urbanístic de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del POUM al portal municipal.



Punt final a un procés de més de cinc anys

L'expedient per a la redacció del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal de Manresa es va iniciar el mes de juny de 2012. Des d'aleshores s'han dut a terme diverses actuacions i tràmits per aconseguir la màxima difusió dels treballs, afavorint la participació ciutadana per dissenyar la ciutat dels propers anys. El juliol de 2012 es va aprovar el programa de participació ciutadana. Un any després, el juliol de 2013, es va aprovar el document de l'Avanç de planejament i es va obrir un primer període d'informació pública.

El març del 2015 el Ple va fer l'aprovació inicial del POUM i el document es va sotmetre a exposició pública per un termini de 6 mesos, fins al 30 de setembre de 2015. Totes les al·legacions presentades durant aquest termini van ser informades i resoltes en la sessió del Ple municipal del dia 30 de març de 2017, al mateix moment que es va aprovar provisionalment POUM. Aquest document va rebre el vot favorable de 22 regidors (CDC, ERC, PSC, C's, DM i el regidor no adscrit Miquel Davins) i l'abstenció de la CUP. Esdevenia, per tant, el pla general amb major consens des del planejament de 1981.

El document aprovat provisionalment es va trametre a la Comissió Territorial d´Urbanisme de la Catalunya Central, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a aprovar-lo definitivament. El document va ser aprovat definitivament el 6 de juny de 2017 però es va suspendre la seva publicació a l'espera de l'aprovació d'un text refós que incorporés algunes esmenes, que són les que recull el document aprovat el 21 de setembre.