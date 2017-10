Estat de deixadesa al parc Vila Closes

Les fotografies mostren l'estat de deixadesa del parc del barri manresà de la Plaça Catalunya dedicat al pintor Vila Closes.

Com es pot observar, hi ha mancances tant de neteja com de manteniment: mànegues de reg descalçades, escocells buits d'arbres, gespa per tallar, paviment esquerdat i, fins i tot, fent bonys a la superfície, aigua-escuma al petit estany, branques de les heures que sobresurten a les cantonades, amb el perill d'enganxar-s'hi.

Tot plegat mostra en quin estat es troba aquest parc que, a ulls dels veïns, ofereix un aspecte molt allunyat del que hauria de tenir.

A més, cal recordar que a banda dels problemes de neteja i manteniment, el parc està en procés de transformació per fases per adaptar-se al gust dels veïns després que es mobilitzessin per rebutjar la predominança d'estructures metàl·liques. Encara no s'ha culminat la transformació per adaptar-lo a les peticions expressades pels veïns en la consulta popular celebrada l'octubre del 2012. Una intervenció polèmica perquè modifica la inaugurada el 2009, que va costar gairebé 1,4 milions d'euros.