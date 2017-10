L'escola popular de la PAHC obre amb 58 estudiants el seu segon curs

El centre educatiu de reforç que la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) va posar en marxa el curs passat al carrer Sobrerroca de Manresa amb 40 alumnes ha obert portes aquesta setmana per iniciar el segon curs amb 58 inscrits.

L'augment d'alumnes no és l'única novetat. Com el curs passat, l'escola continuarà donant vida als baixos del número 12 del carrer Sobrerroca, cada tarda de 5 a 7. La novetat és que aquest curs els voluntaris no només abordaran la situació d'infants que fan educació primària, sinó que també s'ha obert un grup amb nois i noies d'educació secundària (ESO) que es farà els dimarts a les 7 de la tarda.

Els impulsors de l'escoleta asseguren que «l'objectiu d'aquest curs és seguir treballant en tot allò que vam encetar l'any passat i seguir millorant i creixent amb una mirada a l'educació popular que ens ofereixi eines per a la transformació social». Com s'anava fent des de l'any passat, aquest curs volen mantenir i cuidar la relació amb l'escola convencional i la família de cada infant. «Tot plegat mentre pensem com seguir fent partícips les famílies per tal que se sentin part d'aquest procés i puguem caminar plegades», expliquen.

Pel que fa a la línia pedagògica, s'han escollit quatre grans temes que travessaran el curs: el primer, racisme, identitat, diversitat i colonialisme. Després, pobresa, desigualtat, justícia social i organització popular. El tercer tema estarà centrat en els rols de gènere, la diversitat sexual i el masclisme. I finalment, cultura de pau i violència.

Aquests temes es treballaran a partir de 8 eixos, al llarg de les sessions: pensament matemàtic, expressió oral, competències lingüístiques, educació emocional, valors i pensament crític, entorn social i natural, història i actualitat i creació i expressió artística

L'espai estarà distribuït en racons. Un o dos d'aquests racons seran dels eixos als quals s'ha fet referència. Un altre racó serà per a alumnes que necessitin resoldre dubtes acadèmics. I l'últim racó serà un espai de seguretat on poder parlar, cuidar, descansar o el que el nen o nena necessiti.