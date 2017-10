Personal de serveis socials de Manresa es forma per detectar terroristes

Una trentena de treballadores i treballadors de serveis socials, principalment de l'Ajuntament de Manresa, i també d'algunes entitats socials vinculades amb l'administració han començat a formar-se per detectar possibles casos de persones vinculades a organitzacions terroristes.

Ahir, al Casal de les Escodines, va tenir lloc una sessió adreçada a treballadores i treballadors de Serveis Socials, que tenia per objectiu donar eines per detectar i prevenir casos d'extremisme violent.

Poc després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, la regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Manresa va sol·licitar a la secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generlalitat la realització d'una sessió sobre prevenció de l'extremisme violent , en la mateixa línia de les que ja es fan per a altres col·lectius, com ara de l'ensenyament. La resposta va ser positiva i s'ha concretat en la sessió al Casal de les Escodines. Es tracta d'una sessió pilot, la primera que es porta a terme per a aquest col·lectiu.