Un present amb la mirada al futur que es basa en el passat

? L'institut Lluís de Peguera de Manresa va iniciar oficialment el curs picant l'ullet a la ciència i donant protagonisme a dos exalumnes, els investigadors Xavier Obradors i Ignasi Ribas. El primer va passar 7 anys a l'institut, dels 11 als 18 anys, va recordar. D'això, en fa més de 50. L'altre s'hi va estar 4 anys, i dijous al vespre, 32 anys després, hi va tornar com a científic reconegut.

A l'acte la professora Anna Rotllan va afirmar que l'institut és present i té la mirada al futur que es basa en el passat. Va remarcar que Manresa «té un tresor humà immens», i que «una bona part de persones notables van passar pel Peguera», com Obradors i Ribas.

Per la seva part, la directora del centre, Assumpta Pla, va afirmar que la història no només és el que queda escrit, «que és un fragment molt petit. El més important és el que cadascú ha viscut» durant la seva etapa al centre. Pla va manifestar que «volem ser i som una escola avançada» basada en pilars com «aprendre a comprendre», «aprendre a conviure» i «aprendre a ser».