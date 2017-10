L'elèctric prem l'accelerador a Ecoviure

Més d'una quinzena de cotxes elèctrics i híbrids, majoritàriament de color blanc, de marques com Nissan, Kia, Peugeot, i Renault, estaven aparcats davant del Palau Firal de Manresa i quedaven camuflats per l'espessa boira que hi havia ahir al matí a la ciutat.

Els vehicles servien per donar la benvinguda a la 19a edició d'Ecoviure, una fira que s'allarga fins avui i on les energies renovables, el tèxtil sostenible, la bioconstrucció o l'alimentació ecològica són ben presents. Tots aquests sectors van estar representats per un centenar d'expositors especialitzats que van mostrar una àmplia gamma de productes. També es van organitzar activitats paral·leles de divulgació entre els visitants, com tallers i diverses xerrades.

Ecoviure no perd l'essència pel respecte al medi ambient i enguany ha apostat, encara més, per la mobilitat sostenible, la principal novetat d'aquesta edició. Es van exposar cotxes híbrids i elèctrics de 7 grans marques automobilístiques, i els visitants més interessats van poder fer un volt i provar-los, en un dels grans al·licients del certamen. El lligam entre la fira i la mobilitat sostenible ja fa anys que existeix. I és que en edicions anteriors, els vehicles híbrids i elèctrics ja havien format part d'Ecoviure i se n'havien exposat una dotzena a la plaça de Sant Domènec de la capital del Bages.

A les 11 del matí, abans de la conferència inaugural «Stop CO2», del meteoròleg i home del temps de TV3 Francesc Mauri, va ser el torn de l'especialista en vehicles elèctrics Robert Martín, que va oferir una xerrada sobre el present i el futur d'aquest tipus de cotxes. Hi van assistir una quinzena de persones.

Martín va respondre al llarg de tota la seva ponència les preguntes «per què anem cap al vehicle elèctric? I com hi volem arribar?». Des d'un bon començament, l'especialista es va encarregar de destacar tots els avantatges econòmics, energètics i mediambientals que tenen aquests cotxes. «Es reduirien les emissions contaminants i l'aire que respirem i la nostra salut seria molt millor. A més, no tindríem tanta dependència dels combustibles derivats del petroli, i no gastaríem tants diners a fer-lo circular, etcètera».

Un dels punts forts dels vehicles elèctrics respecte als de benzina és l'estalvi que es fa a l'hora de carregar el dipòsit. «Després de 12.500 km, el de gasolina gasta uns 1.000 euros, el dièsel 650 i el cotxe elèctric entre 200 i 100 depèn de l'hora del dia que es carregui. A més, moltes autopistes i zones blaves són gratuïtes».

També va fer una anàlisi de la situació actual a escala estatal, europea i mundial i de l'impacte d'aquest tipus de cotxe a la societat. «El 8% de les energies són renovables. El 2020 hem d'arribar al 20%. I el 2050, al 100%. No serà un camí fàcil, però els vehicles elèctrics seran essencials per al present i futur de la societat».

Molts països europeus ja han posat fil a l'agulla i han apostat pel cotxe elèctric per intentar reduir una de les fonts de contaminació més importants. A tall d'exemple, Noruega, un país amb una indústria del petroli considerable, ja ha avisat que prohibirà la venda de vehicles de gasolina i gasoil el 2025. Alemanya ho farà el 2030 i París ja fa temps que ha iniciat les restriccions de vehicles dièsel.

Però per dur a terme això es necessita una infraestructura que ara per ara no existeix ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol. I és que hi ha molt pocs punts de càrrega repartits al llarg del país. Per exemple, a les comarques lleidatanes, i al nord del país no n'hi ha pràcticament cap, i la majoria es concentren a l'àrea metropolitana. «Per a l'ús quotidià es poden fer més de 120 quilòmetres diaris amb un vehicle elèctric. Però actualment, és molt complicat moure's pel territori català i espa-nyol», va reconèixer Martín. Però va assegurar que el 2019 la situació serà completament diferent. «Es podrà circular per qualsevol punt del país sense tenir por ni preocupar-se per l'autonomia del vehicle».



Un món més sostenible

La inauguració de la fira es va fer pels volts de la 1 del migdia i va tenir la intervenció de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, i el regidor i president de la comissió organitzadora, Jordi Ser-racanta.

En el seu parlament, Conesa va subratllar el paper que assoleix la societat en el camí cap a un món més sostenible, a partir de petits gestos transformadors que requereixen el suport de polítiques institucionals. Per altra banda, Junyent va fer referència al bagatge històric d'Ecoviure i a la normalitat que hi va haver a la fira tot i la conjuntura en què es troba el país.

Casals va tenir paraules d'agraïment per als professionals de Fira de Manresa, els expositors i les institucions que fan que Ecoviure sigui un dels certàmens de referència del sector a la Catalunya Central. A més, va fer ressaltar la importància que hi ha tingut enguany el vehicle elèctric i híbrid. Serracanta, que també va ser present en la xerrada sobre els cotxes elèctrics de Robert Martín, va destacar el paper de la comissió organitzadora i el de la mostra com a espai de reflexió i de debat.