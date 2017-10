Faran ruixades per combatre la processionària en pins i cedres de Manresa

La Unitat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Manresa ha comunicat que durant la matinada del divendres 3 al dissabte 4 de novembre, de les 10 de la nit a les 6 de la matinada, farà una ruixada per combatre la processionària de pins i cedres al carrer de Sant Antoni Abat, al parc del carrer de les Cintaires, al camp de futbol de Sant Pau, a la zona verda de la Culla i a la Casa Flors Sirera (carrer de les Saleses).

Aquestes zones són les que van quedar pendents en el control fitosanitari que es va portar a terme la setmana passada.

La processionària del pi és un insecte lepidòpter que ataca totes les espècies de pins i cedres. Les erugues d'aquest insecte construeixen un niu durant el mesos d'hivern, el característic niu de pèls de color blanc, d'on surten per alimentar-se. Els arbres atacats redueixen el seu creixement, es debiliten i poden quedar molt malmesos.

Aquest control, per tant, és una mesura necessària per a la salut dels arbres i el tractament es farà amb un equip atomitzador per arribar a qualsevol part de l'arbre. L´actuació es realitza en horari nocturn per evitar molèsties als veïns.

Es recomanable que els habitants d'aquestes zones, en aquest horari, tanquin portes i finestres, retirin els animals domèstics, aliments i objectes dels balcons i no passin sota la màquina aplicadora durant la feina.