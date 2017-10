Manresa programa una matinal de reflexió i de debat sobre el Centre Històric

Vista del Conservatori Municipal de Música de Manresa, on es farà a matinal

Vista del Conservatori Municipal de Música de Manresa, on es farà a matinal Arxiu/G.C.

L'Ajuntament de Manresa celebrarà el dissabte 4 de novembre una matinal de treball per reflexionar i debatre a l'entorn del Centre Històric. Impulsada per l'Oficina del Comissionat del Centre Històric, el Conservatori de Música acollirà la jornada anomenada "Parlem del Centre Històric?", amb l´objectiu de donar a conèixer les línies de treball engegades per impulsar i dinamitzar aquest entorn emblemàtic de la ciutat.

La jornada s'iniciarà a partir de 2/4 de 10 del matí amb la benvinguda de l'alcalde, Valentí Junyent. Posteriorment, el Comissionat del Centre Històric, Adam Majó, presentarà el Pla Transversal, un document amb 68 propostes de treball que estan en marxa o en estudi per continuar la dinamització i revitalització d'aquest entorn.

La jornada es completarà amb la participació de diversos ponents: Jordi Rodó (Amics de la Seu); Meritxell Prat (Creu Roja JNA); Núria Sala (e2s); Toni Bravo (Rios Running); Vicki Garcia (Vermúteria Santa Rita); i Enric Bastardas (comunicador); que explicaran les seves experiències de vida i professionals en aquesta zona de la ciutat i des de diferents àmbits (patrimoni, turisme, cohesió social, esport, activitat econòmica, cohesió social o lleure, entre d'altres).



Cració d'un grup de suport



En acabar les intervencions dels ponents, hi haurà un espai obert de debat perquè tothom que vulgui participar i aportar-hi les seves opinions i propostes. Per assistir-hi cal inscriure's a l´adreça comissionatch@ajmanresa.cat.

A la jornada es plantejarà la possibilitat de crear un grup motor que doni suport al Comissionat i que faci seguiment de l'evolució del Centre Històric.



El quart debat obert



Aquesta matinal de treball és la quarta proposta de debats oberts a la ciutadania que tenen per objecte tractar temes d´interès que ajuden a millorar la convivència i el benestar al Centre Històric de Manresa. El primer acte públic va tenir lloc el novembre del 2016 i va tractar sobre enllumenat sostenible i de qualitat al barri; el segon es va celebrar a finals de gener per debatre propostes de millora en relació a diferents aspectes que afecten a la qualitat de vida dels infants del barri (espais de lleure, mobilitat, seguretat i serveis); i el tercer es va celebrar l'abril passat per debatre relacionats amb les escoles al Centre Històric, una jornada que va comptar amb la participació de representants de les escoles Renaixença, Valldaura i Joviat.