L'Associació d'Amics de la Unesco de Manresa celebra el seu 30è aniversari

L´Associació Amics de la Unesco de Manresa celebra enguany el seu 30è aniversari. L´entitat va néixer el 1987 a iniciativa d´un grup de manresans provinents de moviments socials diversos com del pacifisme, l´objecció de consciència, intel·lectuals cristians o gent compromesa en iniciatives socioculturals diverses.

El nom i la Unesco, l´Organització de les Nacions Unides per a l´Educació, la Ciència i la Cultura, permetia participar en diverses activitats i en un entorn basat en el lema «pensar globalment i actuar localment», amb el suport del llavors potent Centre Unesco de Catalunya.

El president fundador de l´entitat, Albert Martí, recorda que «la Unesco ens donava visibilitat sense renunciar a cap dels nostres ideals». Explica que «en aquells moments hi havia gent que provenia de moviments que es consideraven antisistema» com els objectors de consciència. «La Unesco esn va permetre tractar el tema de la globalització».

L´actual president, Josep Maria Vila, comenta que l´entitat manté projectes de cooperació internacional, sobretot amb l´hospital de Yemessoa al Camerun; porta a terme tasques de sensibilització; i participa al Consell Municipal de Solidaritat i a la Federació Catalana d´Associacions i Clubs Unesco.

De seguida l´entitat es va convertir en una de les més actives de la ciutat i una de les primeres de referència en qüestions com la tolerància o la cooperació internacional. D´això fa 30 anys i l´entitat organitzarà activitats al llarg de tot el cur per fer-ne balanç i recordar la data. Els dos primers se celebraran els dies 2 i 16 de novembre.

El primer dels actes per commemorar el 30è aniversari se celebrarà aquest dijous 2 de novembre a les 8 del vespre al centre cultural del Casino. Hi haurà una taula rodona titulada «Una mirada de fa 30 anys fins avui». Hi prendran part tres persones fundadores de l´entitat. Es tracta de Quin Collado, Albert Martí i Josep Oliveras.

El segon acte es durà a terme el 16 de novembre a la mateixa hora, les 8 del vespre, i al mateix lloc, al Casino. En aquesta ocasió serà una conferència-col·loqui en la qual hi participarà el qui fou el fundador i primer director del Centre Unesco de Catalunya (1984-2002), Fèlix Martí, actualment jubilat. Filòsof i professor de català, va ser president del Moviment Internacional d´Intel·lectuals Catòlics Pax Romana (1975-1983). Martí parlarà de «Catalunya i la Unesco, al llarg dels anys».



Any per la Tolerància

La cloenda a Manresa de l´Any Internacional per la Tolerància, l´any 1995 amb destacats especialistes d´arreu del món; projectes de col·laboració internacional com l´agermanament amb la població senegalesa de Bambylor; una trobada de joves procedents de països del món que en aquell moment vivien conflictes bèl·lics; els cicles de xerrades sobre relacions internacionals conegudes com «L´Estat del món», són algunes de les activitats que ha dut a terme l´Associació d´Amics de la Unesco de Manresa al llarg de la seva història.