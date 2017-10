L'augment de la taxa d'escombraries genera malestar en els carrers de segona

Indignació i crispació. L'increment de la taxa d'escombraries a Manresa ha generat un cert malestar, sobretot en la gent que viu en els carrers que fins ara eren considerats de segona categoria. I és que, a partir del 2018, unes quatre mil llars (el 12% del total) de 185 carrers de la ciutat hauran de fer front a un rebut que augmentarà el 24%.

Una desena de persones de diferents edats consultades per aquest diari van qualificar la mesura presa per l'equip de govern de l'Ajuntament format per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) d'«injusta» i «excessiva», i mostren un rebuig unànime a la pujada d'aquesta taxa. «Com deu pensar la majoria de la societat, crec que és un augment elevat i considerable. Les famílies i les empreses hauran de seguir fent un gran esforç, i moltes d'elles notaran força aquest increment», opina Jordi Rodríguez, un veí del carrer de Santa Llúcia.

«Penso que és una pujada desproporcionada, una imposició davant la qual no hi podem fer res. La societat rep una pressió important d'impostos i ja fa temps que els que vivim en aquesta ciutat hi estem bastant acostumats», diu amb un to resignat el manresà Antoni Tàpia, i avisa que «moltes famílies no ho podran fer front».

Tal com va anunciar Regió7 en dies anteriors, amb les noves ordenances fiscals l'increment de la taxa incrementarà el 12% el rebut de la recollida d'escombraries i afectarà el 88% dels habitatges manresans, però en els vials de segona l'augment serà el doble i el rebut passarà dels 100,3 euros als 124,4. Això succeeix perquè el govern municipal va decidir igualar tots els carrers de la ciutat en una sola categoria, ja que tots reben el mateix servei.



Clam majoritari



Els petits establiments de Manresa tampoc no veuen de bon ull el creixement del rebut. Segons la Núria, que és propietària d'un estanc, creu que és una mesura «inadequada». «L'augment que han fet ara és important, i em sembla molt malament. Som botigues petites i llancem poc les escombraries». En sintonia, Mercè Vilalta, que treballa en una fruiteria de la capital del Bages, creu que, malgrat que el govern municipal tingui «les seves raons per apujar aquesta taxa, haurien pogut buscar una altra alternativa i no fer pagar més a la gent i als petits negocis. Estan asfixiant el comerç local i no se n'adonen».

Segons el Govern, l'increment es farà perquè, per tal de complir les directives europees, l'Agència de Residus de Catalu-nya obliga a fer un pretractament de les deixalles abans de dipositar-les a l'abocador (vegeu desglossat de la dreta). Un altre factor determinant en l'encariment del rebut és la pujada del cànon d'abocament que ha establert l'Agència de Residus, que passa de 30 a 35 euros per tona abocada.

El rebut de la brossa creixerà, però el consistori manresà no ha esmentat que hi haurà cap millora del servei o que s'ampliarian els recursos. «Si almenys servís per tenir una ciutat més neta, encara podríem acceptar un lleuger increment, però sabem que no serà així i pagarem més pels mateixos serveis. És lamentable», es queixa Marc Oliva.

Pol Bastida és un jove mag i cambrer de 22 anys que viu al barri de la Balconada. Se sincera i assegura que no ha seguit gaire les informacions sobre aquest tema però que està en desacord i no comparteix la decisió de CDC i ERC que obliga els contribuents a pagar més pel rebut de la brossa. «Només ho fan per recaptar més diners de la gent. No em sembla gens bé que s'hagi de pagar més per la taxa de les escombraries. M'agradaria que Manresa fos una ciutat més neta, però no comparteixo aquesta decisió del Govern municipal».