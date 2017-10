Pretractament al Consorci del Vallès

Un dels factors principals de l'augment de la taxa de les escombraries és que, a partir de l'any que ve, en compliment de la normativa marcada per Europa, l'Agència de Residus de Catalunya obliga els municipis a dur a terme un pretractament de les deixalles abans de dipositar-les a l'abocador. En el cas del Bages, aquest pretractament es farà al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, situat a la localitat de Vacarisses, mentre no es faci una planta pròpia. Això afegeix 22,6 euros per tona d'escombraries a la factura, sumant el cost del pretractament i del transport. Durant uns 5 anys les escombraries que ara arriben a l'abocador de Bufalvent de Manresa seran traslladades per l'autopista fins arribar a Vacarisses, i després seran retornades per ser colgades al dipòsit bagenc. Per poder fer el pretractament a la comarca, es construirà una planta en què els residus passaran per un procés de bioassecatge i bioestabilització que en reduirà el volum i evitarà la possible generació de biogàs (un dels responsables del canvi climàtic) a causa de la descomposició dels residus orgànics que no han estat prèviament separats a les llars i que arriben bar-rejats amb altres residus.