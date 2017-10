Dia Mundial de la diabetis a Valldaura i a la Font dels Capellans de Manresa

L'Associació de Diabètics del Bages-Berguedà celebra el Dia Mundial de la Diabetis amb la organització de sengles actes informatius als barris de Valldaura i de la Font dels Capellans. Tindran lloc els dimarts 7 i 14 de novembre, respectivament. El dia 7, a les 6 de la tarda, a Valldaura, a la sala d'actes de l'associació de veïns La Nostra Llar (c. del Dos de Maig, 26-28) . I el dia 14, a la sala polivalent de la Font dels Capellans (c. Granollers, s/n), amb l'hora encara per determinar. Aquest dia, de les 10 del matí a les 12 del migdia, es muntarà una taula informativa sobre la diabetis al mercat de la Font dels Capellans.

A l'acte dels dos dies, Francesc Ferrer, president de l'Associació de Diabètics, parlarà de "Què és el Dia Mundial i l'Associació de Diabètics". El doctor Jesús Castillo, metge de família, parlarà d'"El sucre que t'amarga la vida"; i Daniel Bacardit, vocal de l'Associació de Diabètics, parlarà d'"Experiències d'un pacient experts".