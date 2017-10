El jove psicòleg Àlex Casanova parlarà sobre les addiccions a les pantalles

Arxiu particular

Àlex Casanova amb el cartell de la xerrada Arxiu particular

El Montepio de Conductors vol aportar el seu gra de sorra per informar als joves i a persones de qualsevol edat sobre el comportaments addictius que poden anar associats a l'ús inadequat de les pantalles, ja sigui de telèfon mòbil, tauleta o ordinador. Per això organitza per a aquest dijous, dia 2 de novembre, un acte divertit i amè a càrrec del psicòleg Àlex Casanova amb l'enunciat "Psicoshow. L'addicció a les pantalles". Serà a l'Espai Montepio, a 1/4 de 9 del vespre, al carrer de Bilbao número 20, de Manresa i l'entrada és gratuïta.



Aquest jove psicòleg va demostrar els seus coneixements i habilitats comunicatives en el darrer TEDxManresa que es va celebrar fa unes setmanes al teatre Kursaal de Manresa. El tema de l'addicció a les pantalles, que es tradueix en un ús problemàtic d'internet, el mòbil i d'altres eines ja afecta entre el 3% i el 4% dels adolescents



Aquest és el segon dels actes del cicle que ha programat el Montepio per presentar persones que tenen talent i se'ls obre les portes per tal que puguin transmetre els seus coneixements i les seves idees. La intenció de l'entitat és fer de l'Espai Montepio un punt de trobada de persones amb inquietuds. La primera de les activitats va ser a principis d'aquest mes d'octubre amb la presència del fisioterapeuta i acupuntor Àlex Gómez.