L'Associació Unesco de Manresa celebra 30 anys difonent solidaritat i tolerància

Fa 30 anys un grup de manresans procedents de diversos moviments socials com el pacifisme, de l'objecció de consciència, d'intel·lectuals cristians i d'iniciatives socioculturals en diversos àmbits de la ciutat van decidir crear l'Associació d'Amics de la Unesco a Manresa. El nom i l'organització Unesco, organisme de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, permetia participar en activitats i en un entorn basat en el lema «pensar globalment i actuar localment», amb el suport d'un llavors potent Centre Unesco de Catalunya.

De seguida l'entitat es va convertir en una de les més actives de la ciutat i una de les primeres de referència en qüestions com la tolerància o la cooperació internacional. D'això en fa 30 anys i l'associació organitzarà actes al llarg de tot el curs per fer balanç i recordar la data. Els dos primers se celebraran els dies 2 i 16 de novembre (vegeu columna).



Fer-se més visibles

El president fundador de l'entitat, Albert Martí, recorda que es van aixoplugar sota la Unesco perquè en «aquells moments ens permetia ser visibles sense renunciar als nostres ideals». Afirma que hi havia gent que provenia de moviments que «en aquella època es consideraven antisistema», com els objectors de consciència. «A la Unesco vam veure l'oportunitat de tractar el tema de la globalització. Era una entitat que permetia donar a conèixer al món com érem els catalans, i als catalans conèixer món». L'actual president de l'entitat, Josep Maria Vila, posa com a exemple que aleshores l'Associació d'Amics de la Unesco va acollir el Casal Lambda de Manresa, que treballava per normalitzar el fet homosexual, i que moltes entitats van rebutjar fer-ho.

Actualment, explica Vila, l'associació manté projectes de cooperació internacional, sobretot amb l'hospital de Yemessoa, al Camerun, i porta a terme tasques de sensibilització amb xerrades bàsicament relacionades amb la cultura de la pau. També fa el cicle «Viatgem amb la Unesco» i participa en òrgans com el Consell Municipal de Solidaritat i la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco.

Recentment, l'exministra de Cultura de França Audrey Azoulay va ser escollida presidenta de la Unesco en substitució de la búlgara Irina Bokova. El primer que es trobarà Azoulay a la taula és l'anunci dels Estats Units i Israel d'abandonar l'organització. El català Federico Mayor Zaragoza va presidir l'organisme entre els anys 1987 i 1999. Durant aquest període de temps va visitar diverses vegades Manresa.