Més de 150 joves van participar als camps de treball a Bambylor, al Senegal

Lluís Llach va omplir el Congost al Concert per la Tolerància, el 1995 arxiu/salomé escribà

La cloenda a Manresa de l'Any Internacional per la Tolerància, projectes de col·laboració internacional com l'agermanament amb la població senegalesa de Bambylor, una trobada de joves procedents de països que en aquell moment vivien conflictes bèl·lics, els cicles de xerrades sobre relacions internacionals conegudes com «L'estat del món», són algunes de les activitats que ha dut a terme l'Associació d'Amics de la Unesco de Manresa al llarg de la seva història.

Els primers contactes entre Manresa i Bambylor van sorgir l'any 1993. Des de llavors més de 150 joves van participar en camps de treball a la població senegalesa que van culminar amb l'agermanament. Amb el pas dels anys es va anar diluint.

El novembre del 1995 l'entitat manresana es va fer càrrec de l'organització de la cloenda a Catalunya de l'Any Internacional per la Tolerància. Van ser tres dies de debats i xerrades amb especialistes mundials com el llavors eurodiputat José María Mendiluce, que es va completar amb activitats en escoles per promoure la diversitat, una fira d'ONG, que es va mantenir, un concert de Lluís Llach que va omplir el pavelló Congost i un altre de Jordi Savall a la basílica de la Seu.