Taula rodona i una xerrada els dies 2 i 16 de novembre

? El primer dels actes per commemorar el 30è aniversari de l'Associació Amics de la Unesco a Manresa se celebrarà aquest dijous, 2 de novembre, a les 8 del vespre al Centre Cultural del Casino. Hi haurà una taula rodona titulada «Una mirada de fa 30 anys fins avui». Hi prendran part tres persones fundadores de l'entitat. Es tracta de Quim Collado, Albert Martí i Josep Oliveras.

El segon acte es durà a terme el 16 de novembre a la mateixa hora, les 8 del vespre, i al mateix lloc, al Casino. En aquesta ocasió serà una conferència-col·loqui en la qual participarà qui va ser el fundador i primer director del Centre Unesco de Catalunya (1984-2002), Fèlix Martí, que actualment està jubilat. Filòsof i professor de català, va ser president del Moviment Internacional d'Intel·lectuals Catòlics Pax Romana (1975-1983). Fèlix Martí parlarà a Manresa de «Catalunya i la Unesco, al llarg dels anys».