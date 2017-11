Denuncien que l'Ajuntament «ha perdut l'ocasió de perfilar uns valors cadastrals més ajustats als reals»

Segons informacions de la Plataforma d'Entitats per a la Rebaixa de l'IBI, l'Ajuntament de Manresa s'ha acollit tres vegades de cinc possibles a l'actualització dels valors cadastrals per coeficients que el ministeri d'Economia i Hisenda facilita als municipis que van fer la revisió del cadastre l'any 2007 i que s'estableix anualment per la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Amb això, considera que «s'ha perdut l'ocasió de perfilar uns valors cadastrals més ajustats als valors reals. En definitiva, no s'ha aprofitat del tot l'oportunitat de millorar aquest aspecte de la competitivitat de la ciutat».

La plataforma recorda que l'IBI no deixa de ser una pressió impositiva sobre un bé molt sensible com és el de l'habitatge i també sobre un altre bé molt necessari que és l'allotjament de l'activitat econòmica, ambdós molt castigats per la crisi

La plataforma afirma que es va crear per defensar els interessos de tots els ciutadans de Manresa davant del greuge comparatiu gestat per una revisió cadastral realitzada l'any 2007, en plena bombolla de preus del sector immobiliari. Recorda que Manresa va ser dels pocs municipis que es van atrevir a fer la revisió cadastral en aquells anys, tot i l'advertiment de moltes de les entitats que integren la plataforma.

Per a la plataforma, l'augment exponencial de recaptació d'IBI que això va suposar ha generat durant anys un diferencial de pagament d'impostos dels ciutadans de Manresa, en comparació d'altres municipis de característiques similars. I «això ha tingut com a conseqüència una davallada de la capacitat de despesa per habitant, fet que ha repercutit negativament en l'economia local en general, amb els serveis i el comerç com a principals perjudicats».

Segons la plataforma, els dar-rers anys tots els municipis catalans, afectats per la crisi, també han augmentat els seus ingressos per IBI, i això ha fet que el diferencial entre municipis tendeixi a reduirse. «Tanmateix, la ràtio d'IBI per expedient cadastral de Manresa continua sent excessiva comparada amb municipis molt més ben dotats i equipats que el nostre», assegura.